Pase lo que pase, ¡disfruten la experiencia a mil!: Jean Philippe envía mensaje al equipo de "El Agente Topo"

El animador de "Yo Soy", Jean Philipe Cretton le envió sus mejores deseos al equipo de "El Agente Topo", filme nacional dirigida por Maite Alberti y protagonizada por Sergio Chamy, que está en la carrera por llevarse el Oscar a Mejor Documental.

En conversación con TiempoX, el periodista, quién será el encargado de conducir la transmisión nacional de los Oscars en CHV, le envió un mensaje al equipo de la cinta a horas de que se conozca el resultado.

"Partí viendo la película sin saber a qué es lo que iba, con algunos prejuicios equivocados. Me encontré con un gran material, que me mantuvo todo el tiempo confuso en qué es lo que era docu y qué es lo que era ficción. Me gusta mucho cómo la película empieza a hacerte partícipe de la propia intención de realización. Me encantó y me gustaría mucho celebrarla en esta transmisión del domingo", señaló Cretton.

Luego añadió: "Me encantaría entrevistarlo por varias razones. Primero, por lo mismo que él ha manifestado, de cómo la vida te puede sorprender a esta edad y entregarte algo que jamás te habías imaginado. Yo tengo 36, y uno tiende a pensar que se van acabando las posibilidades, que ya no tienes mucho más que hacer. Después te das cuenta que la vida te puede entregar cualquier tipo de sorpresas, de las buenas y las malas, sea en la edad que sea".

Asimismo, señaló que "varios tenemos las dudas de cómo se grabó, cómo fue el proceso, qué es cierto, qué es real, qué es actuado, qué no. Son bonitas esas entrevistas que son de enseñanzas de vida".

A tan solo horas de la gran velada, el animador le mando un mensaje al equipo del documental, especialmente a Sergio Chamy y Maite Alberdi, quienes se encuentra en Los Angeles para asistir al evento. "Pase lo que pase, ¡disfruten la experiencia a mil! Que se tomen unos buenos tragos y disfruten de la vida. Al final, es lo que importa", enfatizó.