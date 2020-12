Eduardo Fuentes cuenta los motivos que lo llevaron a rechazar la oferta de Mega

Hace algunos días el conductor de "Mentiras Verdaderas" Eduardo Fuentes informó a través de sus redes sociales que renovó su contrato con La Red y comentó que efectivamente Mega le hizo una oferta para que se integrará al "Mucho Gusto" en la conducción, tras los últimos remezones que ha sufrido el programa. El rostro de La Red contó las razones del porque rechazo la oferta del canal vecino.

Según señaló a La Tercera, indicó que pese a que la propuesta le resultaba muy atractiva e interesante, cree que aún no esta en condiciones para encabezar un matinal por la modalidad que estos tienen "soy bien autocrítico con mi trabajo y creo que me falta todavía mucho por aprender. Insisto, de poder estar podría hacerlo y pondría mi mejor esfuerzo, pero personalmente siento que me falta".

Además, añadió que: "Creo que un matinal es una carrera de largo aliento, coral, donde hay muchas tensiones editoriales, muchas miradas sobre los temas, muchas voces, y creo que para eso hay que estar más preparado y no sé si estoy del todo preparado"

Finalmente sobre su renovación con La Red explicó que su nuevo contrato trata de un vínculo de exclusividad, por lo que dejará la señal CDF y la animación del programa "Abrazo de gol", la cual inició en febrero pasado.