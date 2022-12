Muchos fans se sintieron tristes al saber que la banda BTS se separaría debido a sus compromisos civiles con su país de origen. Sin embargo, no todo es tan caótico y tampoco significa que no veremos nunca más a nuestros chicos del K-pop, ya que Disney + , dió a conocer el anuncio de una docuserie basada en los integrantes "íconos" , según señala la plataforma.

¿De qué trata y cuándo se estrena el docuserie de BTS en Disney+?

La serie documental, BTS monuments: beyond the star, se estrena en el año 2023, vía streaming. La producción basada en la banda, permitirá conocer más a fondo la vida de Rapmon, Suga, Jungkkok, Jimin, Jin, J-hope y V, mediante entrevistas e imágenes de archivo, logrando un acercamiento en mayor profundidad con la intimidad de la banda y sus seguidores.

¿Qué podemos esperar de este programa?. Pues según señalan en el showcase, la serie documental mostrará contenido sin precedentes e imágenes exclusivas del conjunto. Además, los famosos coreanos compartirán pasajes de su vida diaria, pensamientos y proyectos a futuros.

¿Existe tráiler de BTS monuments: beyond the star?

No, aún no existe un avance o adelanto sobre la serie documental de BTS en Disney +. Solo existe un video de la banda dando el anuncio.

Otras producciones de BTS pueden hacerse realidad

Cabe señalar que no solo BTS monuments: beyond the star, es el único proyecto que ha pensado hacer la plataforma streaming sobre la banda, si no que hay más ideas y proyectos cinematográficos que están en mente, como un documental basado en el integrante J-Hope de BTS.

Aquel, aún se encuentra en proceso de producción pero lo que podemos adelantar es que s mostrará a Jung Ho Seok (nombre real) durante el lanzamiento de su álbum “Jack in the box”. El programa incluirá escenas sobre el proceso creativo y de producción del disco, la fiesta exclusiva que organizó el artista por el estreno y su actuación en Lollapalooza 2022.

¡Son buenas noticias!. A pesar de que no podremos escuchar nuevos éxitos músicales por la desintegración temporal de la banda, podemos ver a los ídolos en pantalla de una forma mucho más honesta y profunda.

