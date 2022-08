Discovery+ acaba de estrenar el primer tráiler sobre el nuevo documental enfocado en Armie Hammer titulado "House of Hammer", en donde a través de testimonios se detallan los presuntos crímenes cometidos por el actor.

"A vista de todos éramos la familia perfecta, pero magnifiquen Succession un millón de veces y era mi familia", dice la tía del actor, Casey Hammer, en el tráiler de la serie, en donde además se entrega el testimonios de presuntas víctimas del actor de Call me by your Name.

El documental hace un análisis a la familia de magnates petroleros del actor, señalando que Armie no es el primero del clan en ser acusado de abuso y otros actos de violencia.

"Las acusaciones presentadas contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se trata de la familia Hammer. Con House of Hammer, somos testigos de detalles realmente inquietantes y secretos siniestros que el dinero y el poder no pudieron esconderme para siempre", señaló Jason Sarlanis, presidente de Crimen y Contenido de Investigación, Lineal y Streaming, en un comunicado.

"Este documental brinda una plataforma importante para las mujeres increíblemente valientes que se ofrecieron a compartir sus historias, y esperamos que su coraje inspire a otras a continuar conversaciones significativas sobre el abuso en nuestra sociedad".

Durante el 2021, el intérprete conocido por participar en producciones como La Red Social y Agente C.I.P.O.L fue acusado por diversas mujeres de cometer actos de violencia en su contra, en donde además se filtraron perturbadores mensajes de voz y videos enviados por el actor.

Hammer negó las acusaciones, sin embargo, a medida que fue expandiéndose la noticia en redes sociales, el actor fue reemplazado en varios proyectos, entre ellos la obra de Broadway The Minutes, la comedia de Shotgun Wedding, la serie de Paramount+ The Offer y el thriller Billion Dollar Spy.

"Junto con un tesoro de imágenes de archivo increíbles, la docuserie teje una historia escalofriante de la disfunción y la maldad que crecen detrás de décadas de poder y dinero”, señala la descripción oficial.

“Con revelaciones exclusivas de la tía de Armie, Casey Hammer, y varios sobrevivientes del presunto abuso de Armie, la docuserie saca a la luz los oscuros secretos, que van desde acusaciones de violencia y abuso hasta manipulación política y fraude financiero, ocultos dentro de una de las familias más prominentes de Estados Unidos.”





¿Cuándo se estrena el documental de Armie Hammer?

House of Hammer se estrenará el 2 de septiembre en Discovery+. Revisa el tráiler a continuación.