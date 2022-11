Quedan prácticamente dos semanas para que el Knotfest 2022 se haga realidad en Chile y Transistor, la productora a cargo del espectáculo reveló este miércoles los horarios que tendrán los distintos shows de la parrilla.

Todo el infierno estará encabezado obviamente por Slipknot, tras la presentación de su más reciente disco The End So Far...

A ello se suma la leyenda del heavy metal: Judas Priest, banda que por estos días celebra 50 años de trayectoria.

La jornada también tendrá el hito del regreso de Pantera, la presencia de los británicos de Bring Me the Horizon; la reaparición de la banda liderada por Mike Patton, Mr. Bungle; los brasileños de Sepultura; Trivium, con Matt Heaffy y compañía; Vended, representando la nueva generación del metal.

Mientras que la representación chilena correrá por parte de Kuervos del Sur, Weichafe y Tenemos Explosivos.

KnotFest 2022 | ¿Cuándo y dónde es el festival?

El esperado evento musical tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en el Estadio Monumental, momento en el que desfilarán más de una decena de bandas por los dos escenarios que se instalarán en el reducto albo.

El Knot Stage y el Circus Stage serán testigos de una seguidilla de presentaciones que promete hacer vibrar a los fanáticos y tener una experiencia inolvidable.

KnotFest 2022 | ¿Cuáles son los horarios del festival?

KnotFest 2022 | Entradas para el evento

En el sistema Punto Ticket se pueden conseguir las últimas entradas para el Knotfest 2022, con valores entre los $161.000 y los $86.250.