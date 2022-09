Slipknot se está preparando el lanzamiento de su nuevo disco, por lo que sus fanáticos están entusiasmados revisando el material que han editado hasta ahora, además de registros en vivo. Así fue que en los últimos días se ha viralizado un clip en el que el vocalista Corey Taylor explica el misterioso silencio que siempre mantiene #5, cuyo nombre real es Craig Jones y es el responsable de los teclados, sintetizadores y sampler en la banda metalera.

Jones es reconocido por su siniestra máscara y ominosa presencia, figura que aumenta su nivel de intimidación con el hecho de que "nunca habla", a diferencia de los otros músicos como Shawn Crahan y Jim Root que se desenvuelven animadamente en público.

Pero el enigma encontró explicación y en un registro en el que Corey Taylor sostiene una sesión de preguntas y respuestas con un grupo de fanáticos, terminó explicando las razones sobre el comportamiento de #5.

Craig Jones no sólo se resta de hablar en público, aparentemente, tampoco habla nunca con los miembros de su propia banda.

Slipknot | ¿Por qué Craig Jones, #5, "nunca habla?

Taylor en primer lugar señaló que "hay varias respuestas de broma que puedo darte, una de las cuales es que es un androide. Otro de las cuales es que en secreto es un asesino en serie. Que todos se lo decimos, algo así como, solo eres un asesino, amigo. Y él simplemente dice [asiente afirmativamente] y no dice una maldita palabra".

Más allá de las bromas, el vocalista sostuvo que "la respuesta honesta es que así es él. Estoy hablando de un tipo que conocí antes de que Slipknot fuera una banda. Solíamos ir a Rocky Horror Picture Show en el pasado. Él salía, no era realmente parte de la multitud con la que yo andaba, pero conocía a personas de las que yo era amigo, y simplemente aparecía y se sentaba en una mesa. Y fue como dos años antes de que tuviéramos una conversación real".

"Ni siquiera puedo recordar si alguna vez lo miré y dije '¿dirás algo?' Simplemente sabías que no iba a decir nada. Pero cuando habló, fue como si te asustara muchísimo. Como si hablara y dijera 'fue un gran espectáculo'... Jesucristo, ¿en serio? ¡Ni siquiera sabía que estabas allí! Esa es su forma de ser", recalcó el líder de Slipknot.

Al mismo tiempo, Corey sostiene auge Craig "es un tipo que cuando dice algo, básicamente escuchas. Porque no dice nada. Hay una razón por la que lo llamamos asesino porque nunca se sabe cuándo llegará. Así que eres como 'Dios, puedo sentir su presencia'".

A propósito de los comentarios del músico, uno de los fans presentes en la instancia, le comenta a Taylor que lo que describe es muy parecido a Michael Myers, el asesino de la saga cinematográfica Halloween, de John Carpenter.

Entonces, el músico ni siquiera hace el intento de discutirle, sino que se muestra completamente de acuerdo: "Michael Myers, básicamente sí, la forma es muy parecida, pero sin esa máscara, simplemente aparece por detrás y es extraña, extrañamente fuerte".

"De acuerdo, es engañosamente fuerte. Te hará una llave de cabeza para la que no estabas preparado y de la que no podrás salir. Eres como '¡quítate de encima, Craig! Estoy tratando de subirme a un avión', eso es cierto. Sería justo en el medio del aeropuerto, él simplemente tomará tu sombrero y lo arrojará y me pondrá en uno de estas llaves y yo me quedo como 'te voy a patear la entrepierna, ¡suéltame!".

"Así que sí, no hay una razón real por la que no hable... Simplemente no lo hace. Y si le preguntaras, haría así [se encoge de hombros] y eso sería todo. Él simplemente seguiría su camino", puntualizó.