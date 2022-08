Los fanáticos del metal alternativo ya pueden preparar la ansiedad, porque los responsables del Knotfest acaban de confirmar fecha para la revelación de los anuncios con nuevas bandas para la parrilla del evento.

Chile, Colombia y Brasil son los destinos que tendrá el festival obviamente encabezado por Slipknot, banda que concretará sus presentaciones en Latinoamérica poco después de lanzar su más reciente disco, The End, So Far, con fecha de debut para el próximo 30 de septiembre.

Aparte de los cabecillas de cartel están confirmadas otras bandas como Bring me the Horizon, Mr. Bungle, Trivium, Sepultura y Vended.

Pero hay más...

Knotfest | ¿Cuándo se anunciarán nuevas bandas?

Hay más, porque esa ha sido la promesa de la producción desde hace largo rato. Pero ahora ya hay información más concreta para inspirarse con lo que viene.

"No te quedes fuera! Aún quedan más bandas por anunciar", es el mensaje que ha pasado largo tiempo en la bio de redes sociales del evento.

Y ahora, la producción compartió una nueva publicación en la que indicaron: "El momento que tanto esperaban ��".

Esa fecha será a mediados del mes entrante, o sea el próximo 18 de agosto.

Knotfest | ¿Cuándo es? ¿Dónde comprar entradas?

El Knotfest tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en el Estadio Monumental.

El evento se anunció en pleno encierro por la pandemia, noviembre de 2020, y las entradas están a la venta desde agosto de 2021.

Los tickets se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket, con valores entre los $86.250 y los $161.000.