Slipknot tuvo una jornada de anuncios esta semana, después de que confirmó la fecha para el debut de su nuevo disco The End, So Far, también reveló el listado de canciones que incluirá y de paso estrenó una canción inédita con su respectivo video oficial.

Había pasado un tiempo desde que se conocían novedades del material inédito del grupo oriundo de Iowa, Estados Unidos. Aunque se sabía que llevaban largo tiempo trabajando en él y que sólo restaban los últimos ajustes de la post producción.

En medio de los momentos más críticos de la pandemia, había lamentado el fallecimiento de su ex baterista, Joey Jordison; anunciado la llegada del Knotfest a Chile; e incluso celebrado el próximo nacimiento del hijo de Dj Starscream (Sid Wilson) y Kelly Osbourne. Por lo que el último tiempo ha estado lleno de emociones para la banda.

Hasta el momento, del nuevo disco sólo se conocía el sencillo The Chapeltown Rag, el que ahora se complementa con la colección de novedades anunciadas este martes.

Slipknot | ¿Cuándo sale el nuevo disco? ¿Cuántas canciones tiene?

The End, So Far, el nuevo disco de Slipknot, debutará en físico y en las plataformas digitales de streaming musical el próximo 30 de septiembre.

La placa contará con 12 nuevas canciones, entre las que se cuenta The Chapeltown Rag y la debutante The Dying Song (Time To Sing), cuyo video ya está disponible.

El tracklist oficial de la plata es el siguiente:

1. Adderall

2. The Dying Song (Time To Sing)

3. The Chapeltown Rag

4. Yen

5. Hivemind

6. Warranty

7. Medicine For The Dead

8. Acidic

9. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale