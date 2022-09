Después de que el año pasado desató la incertidumbre sobre su futuro musical inmediato, debido a los problemas de salud mental por los que atravesó, ahora Mike Patton deja aliviados a sus fanáticos asegurando que la visita que hará a Chile con el debut en vivo de Mr. Bungle está más que confirmado y, de hecho, sumó nuevos espectáculos.

El show que ya tenían agendado en el país se enmarcaba en el Knotfest, que tendrá lugar el 11 de diciembre de 2022, en el Estadio Monumental.

Los responsables del evento recientemente anunciaron que en esa jornada también estarán presentes Judas Priest y también se verá la "reunión" de Pantera. Por otro lado, los artistas que estuvieron confirmados desde el principio son Bring Me The Horizon, Trivium, Sepultura y Vended, la banda del hijo de Corey Taylor, el líder de Slipknot.

Pero ahora, en una sorpresiva publicación que llegó a través de las redes sociales de Mr. Bungle, se revelaron los espectáculos que rodearán el evento principal ese fin de semana.

Estas presentaciones son una extensión de la reunión que concretó la banda en 2020, cuando editaron oficialmente el material que hasta entonces sólo se encontraba como bootleg The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo.

La formación considera a Mike Patton en voz, Trey Spruance y Scott Ian en guitarra, Trevor Dunn en bajo y Dave Lombardo en batería.

Mr. Bungle en Chile | Fecha, recinto y horario de los conciertos

Las nuevas fechas de Mike Patton y compañía como Mr. Bungle serán dos. En primer lugar, estará el el evento del 10 de diciembre en el Teatro Coliseo, en Santiago.

Mientras que el otro será en el Teatro Centenario, de La Serena, el día 13 del mismo mes.

Mr. Bungle en Chile | Entradas para los conciertos

La venta de entradas para el show en Santiago está disponible en Punto Ticket, con los siguientes valores:

- Cancha: $46.000

- Platea Alta: $46.000

- Platea Baja: $46.000

En tanto, para el concierto en La Serena, los boletos se pueden adquirir en el mismo sistema, aunque con estos precios:

- Cancha: $44.800

- Platea: $44.800