Mr. Bungle anuncia el lanzamiento de su primer disco en 21 años

Mr. Bungle viene llamando la atención desde fines del año pasado cuando anunciaron su reunión para una serie de shows exclusivos. Pero ahora dieron el golpe definitivo a los fanáticos: la banda de Mike Patton lanzará su primer disco en 21 años.

A principios de junio, el grupo lanzó un cover para "USA", de The Exploited, confirmando que los rumores de nuevas grabaciones eran reales y entregando una pequeña muestra de lo que será ese trabajo.

Ahora, confirmaron que ese trabajo es la regrabación del primer material de la banda que lleva por nombre "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo", que nunca llegó a editarse como un disco sino que siempre circuló como un bootleg o material no oficial y que data de 1986.

Mr. Bungle en pleno, en medio de las grabaciones del nuevo disco.

Para la grabación del material se reunió un dream team: Mike Patton (voz), Trevor Dunn (bajo) y Trey Spruance (guitarra), a quienes se suman el guitarrista Scott Ian, de Anthrax, y el baterista de Slayer, Dave Lombardo.

Patton indicó que "grabar ESTA música con ESTOS chicos fue una enorme avalancha de virtuosismo y sorpresas todos los días en el estudio".

"Los solos de Trey al estilo de los videojuegos, la mano derecha biónica de Scott y la precisión de un cyborg, los rellenos de batería tipo cavernícola de Dave y Bobby Brady, la base sólida de Trevor y el enfoque láser al detalle. No hay nada más dulce que que unos verdaderos camaradas te pateen el trasero... donde todos tienen un impulso y una misión singulares", puntualizó el multifacético artista.

El anuncio llegó de la mano de la canción "Raping Your Mind", que puedes escuchar a continuación:

El álbum "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo" fue producido por Mr. Bungle y mezclado por Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Avatar). La placa estará disponible a partir de octubre, a través de Ipecac Recordings, que ya habilitó una preventa disponible.

Hasta hora el último disco se había editado en 1999 y bautizado "California".