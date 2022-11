A días de sus conciertos en Chile el 15 y 16 de diciembre en Movistar Arena por su gira Higher, la cual ha recorrido más de 80 ciudades. El interprete ha sido capaz de posicionarse como uno de los mejores músicos de estos tiempos. Así mismo ha sido galardonado con diversos premios, incluyendo cuatro Grammy y varios Juno. Ahora es tiempo de revisar su discrografía que de seguro deleitarán tus oídos.

¿Cuáles son las mejores canciones de Michael Bublé?

En esta sección RedGol te entrega un Top5 de los mejores éxitos músicales del cantante canadiense.

5.White Christmas.

El éxito pertence al albúm Christmas. Su tercer disco es el más vendido de la década pasada, solo superado por 21 y 25 de Adele. Sus 15 millones de copias lo convierten, además, en el álbum de Navidad más vendido de la historia.

Cómo se acerca la Noche Buena del 25 de diciembre te compartimos esta canción que te hará adentrarte al espíritu navideño que tanto nos gusta.

4. Haven't Met You Yet

Un single del año 2012 queda en el puesto número 4 de nuestro Ranking. La canción mezcla Soul, R&B y Pop pero sobre todo contiene una letra maravillosa. Habla sobre las decepciones amorosas, como estas nos hacen desconfíar sobre nuevos amores que se nos presentan. Muchas veces nos auto saboteamos por el dolor de años atrás pero el cantante en esta canción afirma su disposición por amar de nuevo, amarla a ella.

3.Sway

Mezclando otra vez el R&B, Soul y Pop, Michael Bublé publicó este éxito en el año 2003. Su letra habla sobre el amor que tiene a su enamorada resaltando sus movimientos y asociandolas con la naturaleza, como las brisas del viento y el mar. Simplemente un éxito para dedicar.

2.It's a Beautiful Day

En nuestro puesto número 2 lo dejamos para esta canción que nos habla sobre la superación del desamor. Ese momento cuando ya nos deja de importar la persona y queremos sentir como el sol brilla. Unas ganas de superación inunda nuestro ser y todo se vuelve más bonito.

1.Feeling Good.

Bueno, este no es una canción propia del cantante pero es uno de lo mejores cover que existe de este éxito músical que data de los años 60 escrita por Anthony Newley y Leslie Bricusse y que fue parte del musical de 1964 "The roar of the greasepaint".

La música de Michael Bublé es ideal para pasar un rato de relajo en casa o compartir con tus seres queridos. No te olvides que el artista brindará 2 conciertos en nuestro país este 15 y 16 de diciembre en Movistar Arena.