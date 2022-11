Michael Bublé ha construido una carrera músical sólida a través del tiempo. El artista ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo, siendo autor de canciones que han encabezado listas de éxitos. Con su nueva gira “The Higher Tour”, el interprete llega a Chile esta semana.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Michael Bublé?

Ambos conciertos se realizarán en Santiago de Chile, el día 15 y 16 de noviembre de 2022 en Movistar Arena. Los tickets ya comprados seguirán siendo válidos para esta nueva fecha.

¿Por qué Michael Bublé reprogramó su gira?

Su gira músical debió ser interrumplida por la pandemia de Covid 19 cuando se encontraba en el apogeo de su éxito: en los EE. UU. Sus shows músicales fueron vistos en 82 ciudades por más de medio millón de fanáticos pero luego la crisis sanitaria obligó al artista programar 27 fechas que faltaban para atender a la alta demanda de público.

¿Aún quedan entradas para ver a Michael Bublé en sus espectacúlos en Chile?

Por supuesto que sí, en este preciso momento quedan entradas para ambos espectacúlos que puedes adquirir a través de la plataforma Sistema Punto Ticket.

Los mejores duetos de Michael Bublé

El artista canadiense ha colaborado con distintos artistas, creando éxitos que de seguro has escuchado en la radio. Red Gol te regala un top 3 para que conozcas un poco de la suculenta carrera músical de Michael Bublé y te motives a ir al concierto.

3. Michael Bublé & Thalia - Mis Deseos/Feliz Navidad

Una canción perfecta para poner a visperas de Navidad y que de seguro te hará bailar en Noche Buena junto a tu familia y seres queridos.

2. Michael Bublé & Laura Pausini - You'll Never Find Another Love Like Mine

Junto a la compositora italiana crearon el éxito músical que te mostraremos a continuación. Una letra de amor para dedicar a tu pareja actual o a tu ex.

1. Michael Bublé & Ariana Grande - Santa Claus Is Coming To Town

Nuestro primer lugar está dedicado también para una canción de Navidad. Esta vez con la cantante juvenil Ariana Grande.

Para la ocasión Michael Bublé comentó en comunicado. "No podría estar más emocionado de celebrar las vacaciones de Navidad en Nueva York con una variedad tan fantástica de mujeres talentosas".