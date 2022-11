La estrella de la música Michael Bublé está muy cerca de arribar a tierras chilenas para realizar dos esperados conciertos, en donde miles de fans podrán disfrutar de sus canciones e interpretaciones sobre el escenario del Movistar Arena.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el concierto?

El artista canadiense realizará dos conciertos en territorio nacional debido a la alta demanda del público. Para el 15 y 16 de noviembre a las 21 horas están agendadas las presentaciones del cantante de Feeling Good. Si quieres comprar entradas INGRESA AQUÍ.

The Higher Tour

Es el nombre de la séptima gira de conciertos del artista con la cual visitará territorio nacional. El tour, con el cual también presenta canciones de su undécimo álbum, Higher, estrenado este año, comenzó el 8 de agosto del 2022 en Duluth, Minnesota y está programado para finalizar en Dublín, Irlanda, el próximo 14 de mayo. Entre los lugares de Latinoamérica que visitará se encuentra Chile, Brasil y Argentina.

El artista internacional ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo, llegando a encabezar importantes rankings musicales en los distintos continentes con sus sencillos. Debido a su éxitos, el cantante ha obtenido cuatro premios Grammy y númerosos premios Juno.

Este es el posible setlist del concierto

"Feeling Good"

"Haven't Met You Yet"

"L-O-V-E"

"Such a Night"

"Sway"

"When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)"

"Home"

"Everything"

"Higher"

"To Love Somebody"

"Hold On"

"Smile"

"I'll Never Not Love You"

"Fever"

"One Night"

"All Shook Up"

"Can't Help Falling in Love"

"You're the First, the Last, My Everything"

"It's a Beautiful Day"

"Bring It On Home to Me”

Encore

"Save the Last Dance for Me"

"How Sweet It Is (To Be Loved by You)"

"Cry Me a River"

"Always On My Mind"