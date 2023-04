Los actores y actrices chilenas van tomando mayor protagonismo en Hollywood, en está oportunidad Fernanda Urrejola protagonizara una nueva película de Diamond Films llamada Demonio Negro la cuál se centra en la historia de un megalodón gigante que intentará devorar a todas las personas que se le crucen.

No es primera vez que Urrejola participa en producciones estadounidenses, ya que anteriormente participó en Narcos: Mexico, Party of Five, Cry Macho y Blue Miracle. Ahora nuevamente nos sorprenderá en una nueva película de terror junto al director Adrian Grunberg.

¿Cuál es la próxima película de Fernanda Urrejola?

La actriz chilena Fernanda Urrejola protagonizó la nueva película de Diamond Films “Demonio Negro” (The Black Demon).

¿Cuándo se estrena Demonio Negro?

El estreno de Demonio Negro en los cines chilenos y en Latinoamérica es el próximo 25 de mayo.

¿De qué trata “Demonio Negro”?

La película está inspirada en historias relatadas por distintos pescadores de Baja California, los relatos narran la historia de un megalodón gigante. La cinta se centra en la familia del petrolero Paul Sturges interpretado por Josh Lucas y Fernanda Urrejola que viaja a Bahía Azul (México), sin embargo, Paul y su familia se encuentran varada en una plataforma donde la siniestra fuerza de las profundidades del mar comienzan a salir, un enorme megalodón mejor conocido como Demonio Negro. Esta sin duda, será la película más terrorífica del año y la dirección estuvo a cargo de Adrian Grunberg (Rambo 5 y Luis Miguel: La Serie).