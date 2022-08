Fernanda Urrejola confirmó una vez más que se casará con su actual pareja, la directora Francisca Alegría, con quien cultivó una relación durante los seis años en que se estableció en Estados Unidos.

Pero no es la primera vez que la actriz habla del contraer el vínculo con la realizadora. En mayo de 2021, salió al aire una entrevista con De Tú a Tú en la que ambas, como pareja, hablaron de sus planes a futuro.

"Le pedí matrimonio durante la película", comentó Francisca en ese momento, quien hace poco había terminado de trabajar en el largometraje que estaba filmando justamente junto a Fernanda en Valdivia, llamado "La vaca que cantó una canción sobre el futuro".

En ese momento, Fernanda lamentaba que "vamos a tener que casarnos en Estados Unidos porque en este país no es legal todavía", aunque aseguró que cayó "redondita" ante el plan que hizo Francisca para pedirle matrimonio.

Fernanda Urrejola | ¿Cuándo se casan?

Ahora, Urrejola está nuevamente en Chile, por lo que le concedió una entrevista a la sección Taxi Driver de Chilevisión Noticias.

En el espacio encabezado por Humberto Sichel, la actriz expuso que "ya no somos pololas, sino prometidas. Nos vamos a casar, sobre todo ahora que es legal en Chile".

Sonriente y con anillo de compromiso en mano, la actriz igualmente reconoció que no ha sido fácil reconocer esta vida en pareja, sobre todo porque se sintió incómoda y estereotipada cuando hizo pública su relación, tanto por las reacciones que recibió de familiares como de sus amigos cercanos.

"Fue muy lindo porque yo me enamoré de la Fran y no me lo cuestioné, me enamoré no más. Y claro, me molestó porque mucha gente me preguntó '¿y qué eres ahora?' y fue cómo... ¿what?, soy la misma persona'", lamentó Fernanda.