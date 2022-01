La actriz chilena ya ha participado ya en otras conocidas producciones hollywoodenses como Narcos: México, el reboot de Party of Five y Cry Macho, en donde compartió pantalla junto a Clint Eastwood.

Fernanda Urrejola protagonizará nuevo thriller de Hollywood "The Black Demon"

La conocida actriz nacional Fernanda Urrejola será parte de la nueva película de Adrian Grünberg, el thriller de supervivencia "The Black Demon" junto a Josh Lucas y Julio Cesar Cedillo.

La nueva cinta de el director de "Rambo: Last Blood" y "Get the Gringo" se centrará en un trabajador petrolero que junto a su familia se encuentran varados en una plataforma en donde son atacados por el tiburón prehistórico, megalodón.

La actriz chilena ya ha participado ya en otras conocidas producciones hollywoodenses como Narcos: México, el reboot de Party of Five y Cry Macho, en donde compartió pantalla junto a Clint Eastwood.

Raúl Méndez, Edgar Flores, Venus Ariel, Jorge A. Jiménez, Héctor Jiménez y Carlos Solórzano también serán parte del elenco.

“Talentosos, comprometidos y con el corazón y el alma abiertos: eso es lo que todos los directores buscan en un elenco. Y cada uno de estos actores aporta los componentes básicos del mosaico cultural que conforma 'The Black Demon'. Estoy emocionado, honrado y afortunado de que lleven mi imagen al siguiente nivel”, señaló el director Adrian Grünberg en un comunicado.

“The Black Demon es un thriller de supervivencia cautivador con un elenco fantástico, encabezado por el maestro de acción Adrian”, dijo la directora ejecutiva de Highland Film Group, Arianne Fraser. “Esta es una versión nueva y emocionante del legendario depredador de aguas profundas, y estamos encantados de llevar esta película al mercado”, agregó la directora de operaciones Delphine Perrier