Revelan que Bill Murray tendrá un papel muy importante en Ant-Man and the Wasp

Marvel Studios nunca deja de sorprender. Hace un tiempo presentó un interesante tráiler de la nueva cinta, Ant-Man and the Wasp, la que nos dejó muchas dudas sobre cuál sería el personaje que interpretará el destacado actor de Hollywood, Bill Murray. ¿Será villano? ¿Qué sabemos sobre el papel del artista? Te contamos los detalles a continuación.

¿Cuál es el papel de Bill Murray en Ant-Man and the Wasp?

El director Peyton Reed, reveló detalles sobre la cinta Ant-Man y la Avispa: Quantumania y del personaje de Bill Murray, en conversación con el medio Cinemacómics.

“Es un papel crucial. Un gran tema en esta película son las cosas que los padres y los niños no se dicen, los secretos que guardan en las familias. En la última película, cuando Hank y Hope rescatan a Janet, el personaje de Evangeline Lilly tuvo esta idea de: Oh, me voy a reunir con mi mamá, esto va a ser genial, vamos a hablar de todo. Pero, ¿qué pasa si la otra persona, en este caso Janet, levanta un muro y tal vez no se siente cómoda hablando de ciertas cosas y no revela ciertas cosas de su pasado?”.

“Como sabemos por las grandes historias, puedes dejar atrás el pasado, pero el pasado siempre encontrará la manera de volver a aparecer. El personaje de Bill Murray representa eso en esta película", concluyó Peyton Reed.

No es de extrañar que el personaje que tendrá el actorazo de Bill Murray, es un papel sustancial para la cinta. Además, según las declaraciones del director, podemos entrever que el largometraje abordará temas cotidianos de la vida y muy profundos, como lo son los secretos familiares.

¿Cuándo se estrena Ant-Man and the Wasp ?

La nueva producción de Marvel Studios se estrena el 17 de febrero de 2023.