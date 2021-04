Netflix estrena documental sobre Chadwick Boseman este fin de semana

El actor Chadwick Boseman logró calar hondo en el mundo de Hollywood, dejando una profunda huella profesional no sólo por su trabajo en el gran hit que fue Black Panther, sino que también por la estrella relación que tuvo con reconocidas figuras de la industria. Eso es justamente lo que retratará el documental Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, que este fin de semana estrenará Netflix.

Desde IndiWire, describen la película como "una mirada íntima al incomparable talento artístico del actor nominado al Oscar y al proceso de actuación que inspiró sus transformadoras interpretaciones".

Estrellas como Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, George C. Wolfe, Branford Marsalis, Phylicia Rashad y Danai Gurira, darán vida con sus testimonios a este "detrás de escena para explorar el extraordinario compromiso de Boseman con su oficio".

Fue un cáncer de colon el que, a los 43 años, agotó la vida del protagonista de entregas como 42, Get on Up, Marshall y Da 5 bloods. Pero ha sido su interpretación de Levee en Ma Rainey's Black Bottom, la que le ha reportado una serie de reconocimientos póstumos, incluyendo un Globo de Oro por Mejor Actor Secundario, además de una nominación al Oscar 2021 en la misma categoría.

Chadwick Boseman: Portrait of an Artist llegará al catálogo de Netflix este 17 de abril.