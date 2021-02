Michael B. Jordan cuenta como lo afectó la muerte de Chadwich Boseman: "Dolió mucho"

Michael B. Jordan recordó su vínculo con su fallecido coprotagonista de Black Panther, Chadwick Boseman, mientras recordaba el momento más difícil que tuvo el año pasado.

El actor aparece en la portada de "Hollywood Issue", la versión anual de Vanity Fair, que reune a grandes estrellas del espectáculo. En la entrevista para el mismo portal, Jordan se refiere a la muerte de Boseman y lo complicado que fue afrontar la muerte de su amigo. El protagonista de Black Panther murió en agosto después de una batalla privada de cuatro años contra el cáncer de colon. Tenía 43 años.

"Nuestra relación fue muy personal y tuvo muchos momentos maravillosos, algunos que no pude apreciar y comprender completamente hasta ahora", dijo Jordan. "Desearía tener más tiempo para que nuestra relación evolucione, crezca y se vuelva más cercana y fuerte".

"Recibimos una dosis concentrada de Chadwick. Él hizo más en sus 43 años de vida de lo que la mayoría de la gente ha hecho en toda su vida", continuó. "Y estuvo aquí el tiempo que se suponía que debía estar, y tuvo su impacto y su legado. Eso quedó claro con la abundancia de amor que ha recibido de personas de todo el mundo. Hay generaciones de niños que lo admiran. Es increíble".

"Y perderlo fue ... Sí, hombre, dolió. Dolió mucho. Eso es probablemente lo que más me hizo llorar este año", agregó Jordan.

El actor habló anteriormente sobre desear tener más tiempo con Boseman en su emotivo tributo a su amigo días después de su muerte. Como la mayoría de la gente, Jordan no sabía que Boseman había estado enfermo durante los últimos cuatro años, ya que el actor mantuvo su enfermedad en privado.

Los caminos de Boseman y Jordan se cruzaron por primera vez cuando los dos actores interpretaron el mismo papel en All My Children. Boseman, que tenía 26 años en ese momento, supuestamente fue despedido del papel después de hablar con los productores sobre su preocupación de que el personaje, un miembro de una pandilla adolescente, representara un estereotipo racial negativo.

"He estado tratando de encontrar las palabras, pero nada se acerca a cómo me siento. He estado reflexionando sobre cada momento, cada conversación, cada risa, cada desacuerdo, cada abrazo ... todo", escribió Jordan en su tributo a Instagram. . "Ojalá tuviéramos más tiempo". indicó en aquella oportunidad.