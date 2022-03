The Batman ya se estrenó en cines de todo el mundo y de a poco empieza a sumar sensaciones de los espectadores que ya pudieron ver la nueva película del icónico personaje, que en esta oportunidad interpreta el actor Robert Pattinson.

La cinta en sí, como contamos en el review sin spoilers en Redgol, viene a darle un vuelco al personaje y sacar a relucir la versión más detectivesca de Batman, como también un ambiente mucho más oscuro que por momentos mostró una producción alejada del género de superhéroes de este siglo.

Aún así, son varios los guiños y momentos que pudieron disfrutar los fans, como personajes de la talla de Catwoman (Zoë Kravitz), El Pingüino (Colin Farrel) o el espeluznante The Riddler (Paul Dano).

Y algo que solo han visto quienes estuvieron en las salas de cine y no se contó en los trailers, es el cameo de un personaje especial ya en el final de la película. Si bien no había mucha información, esta jornada el directo Matt Reeves habló sobre esa aparición y sobre qué personaje es.

¡Atención! A continuación hay spoilers de TheBatman. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué dijo Matt Reeves sobre el cameo de The Batman?

El director de la película, en entrevista con IGN, confirmó de quién se trata el personaje que aparece casi al final de la cinta y que hasta ahora no existía una confirmación a los rumores de los fans.

Y es que Reeves confirmó que el prisionero que aparece en Arkham junto a la celda de The Riddler, era una joven versión del Joker, interpretada por el actor Barry Keoghan.

Son pocas las pistas que se entregan sobre este villano, ya que apenas se puede ver su rostro y solo se distingue una enfermiza risa; pero el director ratificó que es el Guasón, y que incluso existe otra escena con el personaje pero que no quedó en la película:

"La razón por la que Joker está en la película es que había otra escena antes. La escena que no estaba en la película, la escena que acompañaba a esto (...) Y el asesino de esta historia aún no es el personaje que llegamos a conocer. Así que todo el mundo está en su tipo de infancia”.

Reeves adelantó que esta escena no quedó en el corte final para guardar algo de misterio en lo que se avecina para Gotham tras la muerte de Carmine Falcone. Pero aún así, dio a entender que en algún momento veremos esta escena que tenía a Batman interactuando con el personaje de Barry Keoghan, que es una versión más joven de quien se convertirá en el Joker:

"Quería hacer una versión del Joker por lo que trabajé con Mike Moreno y, en la escena que verán en el futuro, verán que trabajamos en cómo se veía y está un poco en suspenso de esta manera muy intrigante lejos de ti visualmente".

Recordemos que por ahora, y a pesar de que algunos fanáticos lo desean, The Batman no está relacionada con la película Joker de Joaquín Phoenix, por lo que el caballero de la noche podría enfrentarse al villano, interpretado por Keoghan, en algún futuro.