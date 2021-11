Diferentes reportes y una filtración en las últimas horas indican que un actor de la última película de The Batman dará vida al mítico Guasón.

¿Otra versión del Joker? Afirman que actor de Eternals será el famoso villano en The Batman

Un notición de aquellos se está tomando las redes en las últimas horas, ya que un nuevo villano de The Batman podría aparecer en la película del próximo año interpretada por Robert Pattinson.

Las informaciones indican de que el Joker tendría una pequeña aparición en el corte final de la película, esto considerando que ya está confirmado que aparecerán The Riddler (Paul Dano), The Pinguin (Colin Farrel) y Catwoman (Zoe Kravitz).

¿Quién será Joker en The Batman?

Por ahora los rumores señalan que un actor de Eternals, la última película de Marvel Studios, será el payaso.

Primero fue el conocido insider y que es un fiel filtrador de diferentes películas, Daniel Ritchman, quien aseguró que el Joker saldrá en la película y que será interpretado por Barry Keoghan, quien fue Druig en los Eternos.

Keoghan también ha actuado en producciones como The Killing of a Sacred Deer o Dunkirk y por ahora este rumor afirma que tendría una aparición como el Guasón, aunque no hay detalles de cómo sería.

Lo que sí está confirmado es que este actor sí estará en la película, aunque no había informaciones de cuál sería su rol. Hace unos meses, se hablaba de que sería un policía de Gotham.

Lo interesante que esta no es la única información, ya que otra filtración de que Barry Keoghan sería Joker vino desde su propio hermano, que en Twitter comentó una publicación felicitándolo por ser el afamado villano, post que luego tuvo que borrar.

The Batman tiene fijado su estreno para el 4 de marzo del 2022, y será dirigida por Matt Reeves, director conocido por la trilogía moderna del Planeta de los Simios.