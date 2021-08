Beyoncé reveló que se encuentra construyendo su propia granja de cannabis buscando cosechar cannabidiol, también conocido como CBD, el compuesto con propiedades medicinales que tiene la planta de la cannabis.

La cantante conversó con Harper's Bazaar para marcar sus cuatro décadas de existencia y discutir distintos temas, uno de ellos: las cualidades del CBD y cómo "lo descubrí en mi última gira y experimenté sus beneficios contra el dolor y la inflamación".

Según la esposa de Jay-Z, el compuesto "me ayudó en las noches cuando no podía descansar y con la agitación y angustia de no poder dormir". A esto se suma que tendrá su propia empresa para la producción de miel, enfocada también en sus características para el cuidado de la salud.

Pero eso no fue todo, porque Beyoncé confirmó que lleva un año y medio en el estudio, por lo que la llegada de nueva música es inminente.

Explicó que "a veces me toma un año buscar personalmente entre los sonidos para encontrar el bombo o la caja perfecta. Un coro puede llegar a tener 200 harmonías en él".

"Sin embargo, no hay nada como el amor, la pasión y la sanación que siento cuanto estoy en el estudio. Así que sí, se viene la música", puntualizó.