Grammy 2021: Estos son los nominados de la gran fiesta de la música

Este domingo se vivirá la septuagésima tercera edición de los premios Grammy, en una velada que proyecta ser inolvidable, incluso con todas las medidas que se tuvieron que adoptar por los protocolos sanitarios para prevenir contagios con Covid-19.

Beyoncé es la favorita encabezando las nominaciones con nueve categorías. Mientras que con seis menciones, le siguen Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch. Mientras que Billie Eilish, Post Malone y los Black Pumas también lideran en preferencias con múltiples nominaciones en importantes categorías.

Por su parte, Doja Cat y Megan Thee Stallion se enfrentarán en la categoría de Mejor Artista Nuevo con Phoebe Bridgers, Ingrid Andress, Chika, Noah Cyrus, D Smoke y Kaytranada.

La premiación contará con las actuaciones en vivo durante el show de Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish, HAIM, BTS, Megan Thee Stallion, Cardi B, Bad Bunny, DaBaby, Dua Lipa, Post Malone, Black Pumas, Brittany Howard y Miranda Lambert.

También Bruno Mars, Silk Sonic, Roddy Ricch, Doja Cat, Post Malone, Chris Martin, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Mickey Guyton, Haim, Brittanny Howard, Mirando Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris y Megan Thee Stallion.

El mítico Staples Center de Los Angeles, California, será el espacio en el que se vivirá una nueva jornada de fiesta, con medidas sanitarias incluídas, en una ceremonia que se podrá ver en TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 22:00 horas.

¿Quiénes son los artistas nominados a los Grammy 2021?



Revisa a continuación el listado completo de nominados a los Grammy 2021, que se irá actualizando apenas se conozcan los resultados:

Álbum del año

‘Folklore’, de Taylor Swift

‘Hollywood’s Bleeding’, de Post Malone

‘Black Pumas (Deluxe Edition)’, de Black Pumas

‘Chilombo’, de Jhené Aiko

‘Everyday Life’, de Coldplay

‘Women in Music Pt. III’, de HAIM

‘Future Nostalgia’, de Dua Lipa

‘Djesse Vol. 3’, de Jacob Collier

Canción del año

‘Don’t Start Now’, de Dua Lipa

‘Cardigan’, de Taylor Swift

‘Black Parade’, de Beyoncé

‘The Box’ de Roddy Rich

‘I Can’t Breathe’, de H.E.R.

‘Circles’, de Post Malone

‘If the world was ending’, de Julia Michaels

‘Everything I Wanted’, de Billie Eilish

Grabación del año

‘Don’t start now’, de Dua Lipa

‘Everything I Wanted’, de Billie Eilish

‘Black Parade’, de Beyoncé

‘Colors’, de Black Pumas

‘Rockstar’, de Da Baby y Roddy Ricch

‘Circles’, de Post Malone

‘Savage’, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

‘Say so’, de Doja Cat

Mejor Artista Revelación

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

CHIKA

Noah Cyrus

DSmoke

KAYTRANADA

Mejor canción Pop solista

‘Don’t start now’, de Dua Lipa

‘Say So’, de Doja Cat

‘Yummy’, de Justin Bieber

‘Cardigan’, de Taylor Swift

‘Everything I Wanted’, de Billie Eilish

‘Watermelon Sugar’, de Harry Styles

Mejor Albúm Pop

‘Folklore’, de Taylor Swift

‘Future Nostalgia’, de Dua Lipa

‘Fine Line’, de Harry Styles

‘Chromatica’, de Lady Gaga

‘Changes’, de Justin Bieber

Mejor álbum Pop Latino

‘Por Primera Vez’, de Camilo

‘Mesa Para Dos’, de Kany García

‘Pausa’, de Ricky Martin

‘3:33’, de Debi Nova

‘YHLQMDLG’, de Bad Bunny

Mejor Álbum regional Mexicano

‘Hecho En México’, de Alejandro Fernández

‘La Serenata’, de Lupita Infante

‘Un Canto Por México, Vol. 1’, de Natalia Lafourcade

‘Bailando Sones Y Huapangos Con Mariachi Sol De Mexico De José Hernández’, de José Hernández

‘AYAYAY!’, de Christian Nodal

Mejor interpretación R&B

'Lightning & Thunder' – Jhené Aiko Ft. John Legend

'Black Parade' – Beyoncé

'All I Need' – Collier featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

'Goat Head' – Brittany Howard

'See Me' – Emily King

Mejor película musical

Beastie Boys – 'Story'

Beyoncé – 'Black is King'

We Are Freestyle – 'Love Supreme'

Linda Ronstadt – 'The Sound of My Voice'

ZZ Top – 'That Little Band From Texas'

Mejor álbum latino alternativo

Bajofondo – 'Aura'

Cami – 'Monstruo'

Cultura Profética – 'Sobrevolando'

Fito Páez – 'La conquista del espacio'

Lido Pimienta – 'Miss Colombia'

Video musical

Beyoncé – 'Brown Skin Girl'

Future, Drake – 'Life is Good'

Anderson .Paak – 'Lockdown'

Harry Styles – 'Adore You'

Woodkid – 'Goliath'

Álbum alternartivo

Fiona Apple – 'Fetch the Bolt Cutters'

Beck – 'Hyperspace'

Phoebe Bridgers – 'Punisher'

Brittany Howard – 'Jaime'

Tame Impala – 'The Slow Rush'

Interpretación Rock

Fiona Apple

Big Their

Kyoto

The Steps

Brittany Howard

Grace Potter

Canción Rock

Phoebe Bridgers – 'Kyoto'

Tame Impala – 'Lost in Yesterday'

Big Thief – 'Not'

Fiona Apple – 'Shameika'

Brittany Howard – 'Stay High'

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sounds & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Canción pop solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción pop dúo/banda

Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin, Tainy – One Day

Bieber – Intentions Ft. Quavo

BTS – Dynamite

Lady Gaga, Ariana grande – Rain On Me

Taylor Swift, Bon Iver – Exile