Con 5 capítulos para que termine Better Call Saul, son varias las tramas que deben cerrarse más otros momentos que se vienen.

¿Se acerca el cameo de Walter y Jesse en Better Call Saul? Esto es lo que se viene de cara al final de la serie

No queda absolutamente nada para despedir a una de las grandes series del siglo. Better Call Saul vive su sexta y última temporada, con solo cinco episodios restantes para el esperado final.

Y es que luego de que el martes pasado en Latinoamérica volviera la serie con el episodio 8, el que no se guardó nada, ya queda menos para ver el desenlace y conexión que tendrá la producción antes de Breaking Bad.

Por eso aquí hablamos sobre lo que se viene en la serie, las tramas que debe cerrar aún y cuándo podríamos ver el esperado cameo de Bryan Cranston y Aaron Paul en su regreso a la historia.

¡Atención! A continuación hay spoilers de BetterCallSaul y su último episodio estrenado. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Lo que se viene en el final de Better Call Saul

Tras el estreno del episodio 8, en el que vimos finalmente la muerte de Lalo Salamanca (Tony Dalton), uno de los villanos de la serie en manos de Gustavo Frings (Giancarlo Esposito), ya quedan pocos personajes de esta serie para saber su destino.

¿Qué pasará con Kim?

Y es que lo que muchos esperaban es que el final de Lalo tuviera que ver directamente con el de Kim Wexler (Rhea Seehorn), ya que ambos no están en Breaking Bad y eran protagonistas de esta "precuela". Pero ya sin el líder de El Cartel, todavía no está claro el futuro de la esposa de Saul Goodman.

Lo que sí sabemos es que tras esta experiencia traumática, todo con la muerte de Howard y sentirse culpable de alguna forma en su triste final, Kim quedó bastante impactada.

Seguramente esto tendrá que ver con el hecho de que Kim no existe ni se habla de ella en Breaking Bad, aunque su muerte empieza a tener menos sentido si Lalo ya no está.

¿Conocimos el final de la historia de Gus Frings y Mike?

En Breaking Bad podemos ver como Mike ya es trabajador de Gustavo Frings y conoce a Saul Goodman para ayudar a Jesse Pinkman, y tras la muerte de Lalo, tanto Frings como su guardaespaldas ya no tienen muchas tramas por conectar con Breaking Bad.

Si bien los personajes tendrán protagonismo en estos episodios finales, el fin de Lalo pudo significar el cierre de su historia al menos en Better Call Saul, aunque lo que sí falta es saber como Gus le dirá a Héctor, su némesis y tío de Lalo, la muerte de su querido sobrino en sus manos.

¿Qué pasará con Saul Goodman?

Saul (Bob Odenkirk) termina bastante afectado luego de la muerte de Howard, aunque lo vemos algo menos deshecho que Kim. Sin duda que el personaje ha tenido una transición notable para convertirse en el pillo abogado y ya vimos cómo se hace de clientes criminales.

Si bien aún falta por ver un salto entre su personalidad actual y la que vemos en Breaking Bad, parece que solo lo que nos falta por ver es de qué manera le afectará el asesinato de Howard, pero más aún, de qué forma se separará de Kim.

¿Cuándo se viene el cameo de Walter y Jesse?

Sin duda una de las cosas más esperadas es volver a ver a Walter White y Jesse Pinkman juntos en pantalla. Y es que Better Call Saul se presume terminará justo con el inicio de Breaking Bad, por lo que la aparición de los personajes tiene total sentido.

Más aún luego de que la misma producción confirmara que ambos tendrán su aparición, aunque se desconoce en qué contexto y la forma.

Tanto Walter como Jesse no han sido nombrados en Better Call Sauly aún no tenemos certeza del tiempo entre ambas series. Sin tener claro de cuánto falta para los acontecimientos de Breaking Bad en la línea de tiempo de la precuela, lo que podríamos ver como cameo podría ser algún momento donde ambos ya se conocen, o incluso verlos antes de los hechos de la serie estrenada en 2008.

Esto porque muchos esperan ver al dúo junto de nuevo, pero sería una gran sorpresa verlos por separado antes de siquiera empezaran a cocinar drogas y añadir algún momento sígnificativo al origen de los personajes.

¿Qué pasó con Saul en el presente?

Una cosa es la historia del abogado en Better Call Saul, pero tampoco hay que olvidar que la serie ha mostrado fragmentos de la nueva vida de Saul tras el final de Breaking Bad. Como un desconocido vendedor de rollos de canela en el centro comercial, el abogado sigue viviendo a la sombra de su pasado y en el anonimato.

Aunque no se ha confirmado, sería un giro notable saber qué pasa con Saul Goodman en el presente y si tendrá algun final en su historia, tal como lo tuvo Jesse en El Camino.