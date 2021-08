Cecilia Gutiérrez se aburrió de las andanzas del actor chileno Benjamín Vicuña y así se lo dejó saber a sus seguidores en Instagram, quienes constantemente le están preguntando sobre actualizaciones de lo que ocurre con el protagonista de la teleserie de Mega Demente, sobre todo después de que la semana pasada anunció su quiebre definitivo con la actriz argentina María Eugenia China Suárez.

Justamente eso ocurrió cuando esta semana Gutiérrez hizo un live en la red social para revelar el supuesto nuevo romance de Mauricio Isla, además de nuevos detalles sobre los romances de Guillermo Maripán con Constanza Ríos, además de Alexis Sánchez y Katerina Safarova.

Fue así que mientras esperaba los comentaristas le hicieran más preguntas, Cecilia comentó: "¿Qué más? Vicuña. Qué fome. ¿Yo soy la única ya que encuentra un poco tome ese tema? No sé, como Vicuña y su pareja no sé... 25.840, que termina".

"Lo único que me parece más atractivo de esto es que, por primera vez, es él el que asume el quiebre, lo que habla efectivamente de que está dolido, de que está enojado".

"Pero yo ayer conversaba con una fuente bien cercana a él y me dicen que conociéndolos, a ambos, que ya habían estado separados así en otra oportunidad... De hecho, un poco antes de que ella quedara embarazada de Amancio, su segundo hijo, tuvieron un quiebre igual de importante. Sólo que él no lo publicó y que habían vuelto".

"Entonces, esta persona a mí me dice: 'no me extrañaría nada que ellos volvieran'. Que en un tiempo más ellos vuelvan, porque tienen ese tipo de relación que es así", complementó la panelista de Zona de Estrellas

En ese momento, uno de los espectadores de la transmisión le lanzó un comentario en el que le decía "Vicuña estuvo con toda la escuela de teatro", ante lo que Cecilia sostuvo que "claro, él tiene un historial de infidelidades. Yo lo encuentro fome. Además, se fue, ya no vive en Chile. Como que siento que el escándalo de la motorhome es como el ícono farandulero de la historia de Vicuña y de la historia de la farándula nuestra, porque a pesar de que pasó en argentina, nunca nos vamos a olvidar del motorhome".

"Es como la silla de ruedas de la Kenita, como el equivalente. Pero ahora es como qué lata... Ya, se separó Vicuña por... décima vez. Después volvió Vicuña, después va a ser papá de nuevo. Y esa es la historia de Vicuña. Es una lata", puntualizó.

Antes de cerrar el tema Cecilia recalcó que "es súper heavy, porque traté de reportearlo y todo el mundo me decía '¡ah, qué lata! Qué lata, no tengo idea qué pasa con Vicuña'. Ni siquiera la gente que lo conocer como que sabía, porque ya da lata".



Más tarde, consultada una vez más por el tema, Cecilia recalcó una vez más: "Vicuña = fome".