"No hay terceros en discordia": China Suárez desmiente rumores de infidelidad tras separación de Benjamín Vicuña

Una noticia que impactó al espectáculo nacional y trasandino se anunció la mañana de este viernes. Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña, una de las parejas más conocidas y estables del espectáculo, confirmaron el fin de su relación.

El comunicado oficial llegó desde la cuenta de Instagram del actor de Demente.

La actriz de Casi Ángeles no publicó nada al respecto pero tras una serie de rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad de la intérprete con el artista urbano Wos, Suárez conversó con Marcelo Polino y aclaró distintos puntos sobre la situación.

En su ciclo radial Polino Auténtico, el comunicador reveló que habló con la joven y compartió detalles de lo señalado, según consigna La Nación.

La intérprete desmintió los rumores de infidelidad señalando que no hay terceros en discordia. Asimismo, reveló que ella no sabía que el actor nacional iba a realizar una publicación sobre el quiebre.

“Me enteré y la llamé, para preguntarle qué había pasado Y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”.

“Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual”, reveló.

Separación de China Suárez y Benjamín Vicuña

El actor nacional a través de su Instagram oficial compartió una historia en donde comunicaba el quiebre de la relación sentimental con la trasandina con quien tiene dos hijos, Magnolia y Amancio.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos".

"Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias", concluyó el mensaje que compartió el actor.