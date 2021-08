Cecilia Gutiérrez no estuvo dispuesta a dejar que Mauricio Isla le ganara el duelo que ahora mantienen a través de redes sociales, por lo que decidió arremeter con aún más fuerza contra el futbolista, entregando detalles inéditos de lo que causó el quiebre con la ex chica reality Gala Caldirola.

El fin de semana una seguidora en Instagram le preguntó a la periodista "Razón por quiebre de Gala y Mauricio Isla". Ella entonces respondió: "Porque él es a la antigua y no quiere que ella trabaje".

Isla se enteró del cahuín y por medio de su cuenta en la misma red social decidió añadir más bencina al fuego, ninguneando a Gutiérrez y llamándola al orden.

"Señora o señorita @ceci.gutierrez que no tengo idea quien eres, deje de inventar que tengo claro el gran hombre que soy", fue el mensaje que publicó Mauricio.

Pero ahora, Gutiérrez cargó, apuntó y disparó de vuelta, confiada de la información que maneja.

"Se le pasó lo tímido", lanzó sarcásticamente la periodista para abrirse un espacio en el programa Zona de Estrellas y comentar el tema que estaba aconteciendo.

Luego le explicó al resto de sus compañeros en el panel que "no hacía la ronda hace como tres meses, la hice y una persona me preguntó por qué la Gala se había separado del Huaso y ahí yo dije, muy elegantemente para que no se enojara, que era muy enchapado a la antigua y no quería que ella trabajara".

"Y él se enojó y puso una historia diciendo que no me conocía, el típico ninguneo, entonces que dejara de inventar cosas. De hecho, ellos tuvieron un problema se acuerdan cuando ella quiso venir a Bailando por un Sueño, que él no quería que vinieran, de hecho estuvieron separados en ese período porque él no quería que trabajara", añadió.

El asunto no se quedó ahí. "Ahora, yo así como defiendo el derecho de la información, defiendo el derecho a réplica, él tiene todo el derecho a decir que no es verdad, pero mi fuente es tan confiable que no tengo ninguna duda en lo que yo estaba diciendo", recalcó Cecilia.

"De hecho, puedo acotar datos. No solo no quería que ella trabajara, sino que además le molestaba mucho el tema de las redes sociales, del Instagram de que ella tuviera tanta exposición. No entendía esto de tanto trabajo vía redes sociales", evidenció sobre los problemas que fueron gestando el fin de la relación.

Y antes de terminar, Gutiérrez concluyó su defensa exponiendo que a Gala "le sorprendió mucho cuando él abrió su Instagram durante la Copa América e incluso hacía en vivos, era de pasar de que le cargaban las redes sociales, las odiaba, encontraba que no tenía ningún sentido, a pasar a ser el Don Francisco de la Copa América con sus programas. Si el Huaso Isla dice que no es por esto, que diga por qué fue".