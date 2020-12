Belenaza habla sobre su cita con un millonario inglés: "Dejé a Chile muy bien parado chiquillas"

La conocida humorista fue la más reciente invitada al programa de conversación online de Thati Lira, espacio en el que aprovechó a contar divertidas historias sobre su vida.

Entre las anécdotas que contó se encuentra la curiosa cita que tuvo con un millonario inglés: "Hace miles de años atrás, una amiga me pidió que la reemplazara en una junta con un gringo, que lo iba a acompañar por trabajo a Chile. Quedamos de juntarnos en el Metro y cuando lo vi era mino, mino, mijito rico", destacó la ex integrante del Muro de MCC.

Luego añadió que "lo acompañé a una reunión, a almorzar, a cenar. Estuvimos como dos o tres días, porque fui su traductora. Era inglés, muy formal, y me dijo: ‘Mañana me gustaría pasar la noche contigo'.

A lo que Lira le consulta sobre que fue lo que ocurrió después.

"Nos juntamos, pasó lo que tenía que pasar, y la conexión fue mágica. Era mino, como hollywoodense, como un ser humano de otro planeta. Hicimos muy buenas migas. Quedamos como en contacto, después yo inicié un pololeo, así que ahí quedó", explicó Mora.

Señaló que además hasta esa instancia ella no estaba enterada de la historia de vida del galán: "Después me entero que es un multimillonario, mitad británico, mitad griego y estaba en Chile porque era campeón internacional de póker" añadió además que no pudo contener su asombro ante la información.

"No lo podía creer. Pero quiero que se sepa que dejé a Chile muy bien parado chiquillas, lo di todo" comentó entre risas la humorista.