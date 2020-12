Belén Mora habla sobre los motivos que la llevaron a rechazar la invitación para participar en el Festival de Viña

En una conversación con Begoña Basauri en el programa de Instagram "Socias", la comediante confesó que fue invitada a participar de la pasada versión del Festival de Viña, pero ella decidió no tomar la oportunidad.

Sobre como ha vivido el año Mora señaló que “sí tú lo piensas, yo igual podría decir que el 2020 ha sido mi año porque he podido explorar en otras facetas, en otro tipo de formato. Uno siempre tiene que mirar el lado positivo, sobre todo hoy día. El 2020, si uno tomó lo que pasó en el estallido, tomó conciencia de lo que está pasando alrededor, y si uno a la pandemia le vio el lado positivo dentro de todo lo negativo que significa es que hubo un crecimiento interno"

Luego agregó “Así que este ha sido uno de los mejores años de mi vida, porque he aprendido mucho. Imagínate, si no fuera por la pandemia, nosotras nunca habríamos trabajado juntas quizás. Entonces, una tiene que agradecer esas cosas. Ha sido mi año”

La conductora del espacio, Begoña Basauri le preguntó por los aspiraciones profesionales “claro. Cuando alguien dice ‘va a ser tu año’, uno más o menos dibuja y se imagina el año, por ejemplo, como Belén… No sé si ustedes saben, pero uno de los sueños de Belén es ir a Viña del Mar”

La humorista indicó que “el año que yo quería, el año que yo decreté ir. Porque el año pasado dije ‘no, gracias, no me siento preparada’. El año que yo decreto ir, que digo ‘el 2020, porque 2 + 2 es 4, y el 4 es un número del éxito’, ¡no hay Festival! Se suspendió”

Basauri siguiendo con el tema le señaló que “cuando leí la noticia, fuiste la primera persona que se me vino a la cabeza, porque a la Belén la invitaron el año pasado al Festival, para que ustedes sepan, señoras y señores, la invitaron. ‘Belén, ven’. Y convengamos que fue un momento muy potente, donde también te ponen una cifra importante sobre la mesa. No es que uno diga ‘chao, no importa’. Y Belén, muy cauta, dijo ‘voy a esperar el 2020 y ahí conversemos… Porque es mi año y la tarotista me lo dijo’”

“Que me la pille a la weona, que me la pille… Pero todo pasa por algo" Indicó la humorista

Luego finalizó diciendo que "si hubiera ido este año no habría podido rentabilizar la pasada por Viña porque hubo pandemia. Y si voy en febrero (próximo), el rebrote es en marzo… Entonces yo creo, entre nosotras, y no me lo dijo ninguna (tarotista), es que el 2022 es mi año. Tengo cualquier rato para prepararme…”

La comediante dejó de ser parte de Morande Con Compañia debido a la pandemia, anteriormente estuvo participando en Bailando Por un Sueño.