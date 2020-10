El fogoso encuentro de Belén Mora: “Hay personas de la farándula chilena involucradas”

Belén Mora siempre se ha caracterizado por ser uno de los personajes más transparentes de la televisión. La humorista se muestra tal y como es en redes sociales, sin embargo, esto le ha costado ser criticada en reiteradas ocasiones.

Pero poco o nada le importa lo que piensen de ella. Y prueba de ello es la última confesión que realizó durante su participación en “Socias”, show donde varios rostros se reúnen a conversar sobre anécdotas.

En este espacio, la comediante sorprendió a Pamela Díaz en la dinámica “Yo nunca-nunca” al contar que en el pasado participó en un trío sexual.

Fue la animadora quien puso el tema sobre la mesa, no obstante, nunca esperó la respuesta de la actriz. “’Yo nunca-nunca he participado en un trío…”, dijo la conductora de TV.

Tras esta frase Belén reaccionó a tomar de su copa, causando el impacto de Díaz. “¿Me vas a decir que sí?”, le preguntó esta última.

“No puedo dar más detalles porque hay personas de la farándula chilena involucradas, pero sí, he participado en un trío”, aseguró.



Belén Mora se niega a revelar nombres



Ante la impresión de “La Fiera”, la humorista fue clara en recalcar que no entregaría mayores detalles sobre ese fogoso encuentro.

“Aparte del Toto (el actor Francisco Acuña, pareja de Mora) que es famoso, ¿con quién famoso has andado tú que no se ha sabido?”, insistió Pamela.

“Es que no estaba el Toto en el trío tampoco. Por lo mismo no puedo revelarlo”, remató Belén.

Luego agregó que sí lo haría de nuevo, pero volvió a reafirmar que no iba hablar más del tema. “Porque sí. Es que no puedo dar más detalles porque si no me compromete”, aseveró.

Por último, y ante la persistencia de Díaz, Belén Mora aclaró que no le ganaron los celos en aquella oportunidad debido a que no tenía sentimiento involucrados con los participantes del acto.

“Lo que pasa es que no lo hice con alguien con quien sentía algo. Lo hice como con un cuerpo, eran dos cuerpos”, concluyó.