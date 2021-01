Adriana Barrientos alza la voz por millonaria multa en contra de Roxana Muñoz: "Es injusto"

La modelo y actual candidata a la Convención Constitucional, alzo la voz para referirse a lo ocurrido con Roxana Muñoz quien fue multada con alrededor de 20 millones de pesos por "engañar a la gente" promoviendo un método de ayuno de 21 días.

Los hechos se produjeron en agosto del 2020 cuando la ex participante de "Año Cero" promocionó a través de sus redes sociales un sistema de ayuno, en el cual durante 21 días no ingería alimentos, si no que solo líquidos. A través de Instagram, Muñoz contaba como iba llevando el proceso, como se sentía y los beneficios que generaría en ella una vez terminado el periodo de ayuno.

Esto generó la molestia del Colegio de Nutricionistas quienes la denunciaron ante la Seremi de Salud de la Región Metropolitana debido a lo engañosos que resultan estas practicas y lo peligroso que es que una persona como ella con la cantidad de seguidores que tiene (167 mil) pueda influir en la población con ese tipo de mensajes.

Tras esto el organismo de salud la multo por una suma que asciende los 20 millones de pesos. En ese contexto la "Leona" se refirió a lo injusto de la sanción en un comentario de Instagram donde señaló que "Que rabia que multen a @Roxanamunozchile así cuando es una mamá sola con su hijita, que le ha costado mil salir a delante, sin embargo empresas enormes mienten y engañan y nadie les dice nada! es el colmo que se ensañen con Roxana, muy injusto". enfatizó.