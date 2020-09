"Recibí muchas noticias malas": Roxana Muñoz vive compleja situación con múltiples demandas

Roxana Muñoz sigue acumulando problemas tras concretar su polémico ayuno de 21 días.

La estricta dieta a la que se sometió, que sólo permitía el consumo de agua, ya le provocó una avalancha de críticas que recibió en las redes sociales, una denuncia del Colegio de Nutricionistas y una demanda del futbolista Kike Acuña, por vulneración grave de los derechos de la hija que tienen en común. Pero ahora la modelo reveló que existen otras acciones legales que la agobian.

En medio de un live de Instagram, Muñoz apareció junto a su guía Loren Lockman, donde contó que "recibí muchas noticias malas, que partieron desde el viernes pasado, no solamente una, sino que varias demandas".

"Ustedes saben que hubo un rumor de una demanda de las nutricionistas, hay otros rumores de otra demanda a la que no me voy a referir, pero además de eso, llegaron otras demandas más de otros temas que son obviamente personales, y realmente no hay solamente una demanda, hay muchas, creo que alrededor de 7 demandas", añadió.

Y aunque sostuvo que no se iba a pronunciar sobre la querella de Acuña, posteriormente igual dejó entrever algo de sus sensaciones ante la iniciativa legal de su ex.

"Fue el día más desagradable (…) Se vivieron muchas cosas juntas en cuanto a estas demandas, y aunque me siento fuerte, que tomo todo esto de la mejor forma, que sé que va a pasar, estoy tranquila por una parte porque sé cómo soy, sé las cosas que he hecho y lo bien que hago todo para estar mejor y mi familia también, pero me afectó de igual forma", lamentó.

Revisa la conversación completa aquí: