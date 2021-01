Roxana Muñoz alza la voz tras recibir millonaria multa: "Jamás voy a querer dañar a la gente"

Tras el polémico ayuno de 21 días que protagonizó la modelo y ex chica reality, Roxana Muñoz, fue sancionada con una multa millonaria de 400 UTM, luego de que el Colegio de Nutricionistas la denunciaran frente a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Al darse a conocer la situación públicamente la modelo alzo la voz en su redes sociales y se refirió a lo sucedido señalando que "yo no tenía conocimiento sobre esa multa, hasta el día miércoles que me enteré por la prensa"

Luego agrega "decía en ese documento que me habían citado tres veces, pero a mi nunca me llegó nada, no tengo conocimiento de eso y de esas citaciones, por lo que me estoy haciendo asesorar para defenderme de estas acusaciones"

Concluyó el vídeo diciendo que "yo jamás voy a querer dañar a la gente, simplemente mostré mi experiencia, siento que se esta cometiendo una falta de respeto, no de parte mía si no de todas las personas que han salido hablando sobre mi ayuno, sin tener ningún tipo de conocimiento. Es una falta de respeto a la medicina, una falta de respeto al Premio Nobel de medicina del 2016, a las clínicas de ayuno. Esto no es algo nuevo, no es algo que yo invente" cerró.

En otro video, también publicado en la red social hablo sobre los medios y como han tratado su situación "me da una pena enorme, porque la mayoría son mujeres y uno piensan que por último por ser mujer te vas a poner en el lado de la otra persona y solidarizar de alguna forma"

Luego agregó que "no puede ser que gente que no me conoce hable de mi hija ¿Cómo se les ocurre?".

Los hechos se produjeron en agosto del 2020 cuando la ex participante de "Año Cero" mostró a través de sus redes sociales un sistema de ayuno, en el cual durante 21 días no ingería alimentos, si no que solo líquidos. A través de Instagram, Muñoz contaba como iba llevando el proceso, como se sentía y los beneficios que generaría en ella una vez terminado el periodo de ayuno.