Roxana Muñoz tuvo su primera reacción después de que la Seremi de Salud Metropolitana ratificó la millonaria multa en su contra por el polémico ayuno de 21 días que promovió a través de Instagram. La modelo tildó la sanción de "absurda".

Fue un sumario sanitario el que arrojó en primera instancia la multa de 400 UTM (más de 20 millones de pesos) por haber "engañado" al público mostrando su experiencia con la dieta extrema. Después de que el abogado de Muñoz consiguió anular el pago, este jueves la Seremi confirmó el castigo.

Es por eso que en un contacto con Chilevisión Noticias, Roxana comentó que "Horrible lo que están haciendo. Lo encuentro injusto. Porque les estoy mostrando mi experiencia".

"En ningún momento estoy vendiendo un producto. Sino que estoy contando mi experiencia con el ayuno", resaltó en el fugaz diálogo.

Sobre lo mismo, Muñoz aseguró que "de verdad que me coartaron, no tengo libertad. No sé qué subir, no sé qué puedo mostrar, porque ellos ponen como que estoy engañando a la gente, o sea es algo como absurdo".

La ex chica reality mostró por medio de su cuenta en la plataforma social cómo sostenía periodos de tres semanas en que no ingería alimentos y sólo se permitía el consumo de agua. De hecho, hace dos meses, volvió a someterse a esta dieta extrema, y una vez más compartió el proceso en la red social.