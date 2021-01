Adriana Barrientos defiende su candidatura a constituyente: "Se necesita gente nueva"

El nombre de la ex chica reality fue tendencia durante todo el día, esto tras darse a conocer de manera oficial que la modelo es una de las candidatas para redactar la Nueva Constitución, lo que no dejó indiferente a nadie e inmediatamente comenzaron a entregar diversas opiniones en redes sociales.

La Leona había anunciado hace meses que postularía por obtener un cupo en la Convención Constituyente. En conversación con CHV noticias, Barrientos decidió responderle a quienes la critican por su pasado televisivo.

Entre los comentarios más recurrentes en redes sociales era que la actual candidata por el Distrito 13 no cuenta con trayectoria política.

Sobre esto Adriana Señaló que "yo veo que hay políticos que llevan 30 años metidos en esto y no han hecho nada, entonces yo no sé qué está esperando la gente por un cambio. Si la gente le va a dar el voto a los políticos de siempre, el país va a seguir igual, en las mismas condiciones”, indicó.

Luego agregó que “creo que se necesita gente nueva, llena de proyectos. Los políticos llevan años y años en esto mismo y no hay ningún cambio, así que darle una oportunidad de todas maneras a la gente nueva, a los que vengan de diferentes ámbitos, actores, del mundo de las artes, medicinas, caras nuevas, de la televisión me parece espectacular, gente que no ha participado y que lo haga el día de hoy”, comenta.

Concluyó señalando que “me parece que eso es lo que se busca y es lo que la gente agradece, por eso he visto un gran respaldo popular hacia mí. Estoy súper agradecida”.

La modelo fue inscrita en el Distrito 13, que comprende las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.