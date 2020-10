“Tía Pikachu” y Adriana Barrientos entre los posibles candidatos a constituyentes

¿Qué viene ahora? Esta es la pregunta que muchos chilenos se hacen tras el resultado del Plebiscito Nacional, donde finalmente se determinó que se redactará una nueva Constitución para el país.

Las opciones “Apruebo” y “Convención Constitucional” ganaron con creces y dieron paso a la siguiente elección que se realizará el próximo 11 de abril de 2021, donde se elegirá a las 155 personas que conformarán este órgano.

¿Quiénes pueden aplicar a este cargo? Podrán postularse a constituyentes todo aquel que sea chileno mayor de 18 años y que no haya sido condenado a pena aflictiva, es decir, las penas más graves del código penal.

Los seleccionados ganarán 2 millones 500 mil de sueldo por su labor y deberán eximirse de otras postulaciones a cargos de elección popular.

En el caso de las autoridades, estas deberán declinar su cargo actual si quiere candidatearse. En tanto los independientes, tendrán que contar con el respaldo de la ciudadanía mediante firmas.

Antes y después de la votación del Plebiscito surgieron algunos nombres tentativos para ejercer este rol. Algunos corresponden a famosos del mundo del espectáculo y otros a conocidos políticos. Sin embargo, también destacan personajes populares del país como lo es la querida “Tía Pikachu”.

Giovanna Grandón, la mujer tras el disfraz de Pokémon, reveló que se encontraba preparándose para postularse a constituyente. Y lo mismo pasó recientemente con la cantante Ana Tijoux, quien se mostró interesada en Twitter. "¿Qué pasa si quiero ser Constituyente, hay mano?", escribió.

Revisa a continuación el listado de candidatos tentativos a conformar la Convención Constitucional:

- Adriana Barrientos, modelo y ex chica reality

- Pablo Longueira, ingeniero civil industrial y ex ministro de Economía.

- Benito Baranda, psicólogo y ex director del Hogar de Cristo.

- Juan Enrique Pi, abogado y director de la Fundación Iguales.

- Ricardo Greene, antropólogo y sociólogo.

- Lucía López, periodista y ex figura televisiva.

- Elisa Walker, abogada e hija del senador Ignacio Walker.

- Ana María Gazmuri, actriz y directora de Fundación Daya.

- Bernardo de la Maza, periodista y ex lector de noticias.

Compadre Moncho descarta postular









Adriano Castillo Herrera, más conocido como “Compadre Moncho” fue postulado por usuarios en redes sociales. No obstante, el actor decidió aclarar que no se siente capacitado para ejercer esta tarea.

“La Constitución es un asunto muy serio. Cualquier error se puede pagar muy caro. Agradezco la consideración pero no tengo las competencias necesarias para esa tarea. Sin embargo, ahí voy a estar para apoyar a quienes sí reúnan esas condiciones y defiendan mis ideas”, escribió en Twitter.