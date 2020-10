Tía Pikachu quiere ser parte de la Convención Constitucional si gana el “Apruebo”

“Baila Pikachu, Baila Pikachu, Baila Pikachu” cantaban decenas de personas alrededor de un corpóreo inflable del recordado pokémon amarillo que se paseaba con cacerola en mano durante las múltiples manifestaciones que se dieron en el marco del estallido social.

Este personaje se convirtió en un infaltable de las protestas que se llevaban a cabo en Plaza Italia, las cuales regresan a un año del inicio de este movimiento que motivó a muchos chilenos a exigir sus derechos y a poner sobre la mesa una serie de problemáticas que aquejan a la sociedad.

La mujer tras el disfraz es Giovanna Grandón, quien hoy hace noticia nuevamente tras declarar que quiere postularse para ser parte de la Convención Constitucional si gana el “Apruebo” en el Plebiscito Nacional del 25 de octubre.

En conversación con T13, la"Tía Pikachu" señaló que tiene serias intenciones de formar parte del selecto grupo que redactaría la Nueva Constitución de triunfar la citada opción.

“Entre mis planes futuros yo me quiero postular para constituyente (los encargados de redactar la nueva Constitución en caso que triunfe el Apruebo) para hacer un bien al país, yo quiero hacer cambios reales", reveló.

“Para eso me estoy esforzando, estoy leyendo, estoy estudiando. He recibido bastante apoyo y la idea mía es así como yo salí a luchar por nuestros derechos de todos nosotros, también se plasmen en la Constitución”, detalló.

“Tía Pikachu” reflexiona sobre su impacto en las calles

A casi un año del estallido social, Giovana Grandón recuerda con nostalgia el video donde se dio a conocer y habla sobre sus deseos para el país.

“Les cuento que para mí este lugar significa… no sé, renacer, yo creo que de uno como persona porque uno siempre busca la felicidad en algo y después de la caída resulta que mucha gente me empezó a seguir y me decían ‘te amo’”, dijo.