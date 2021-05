"La escoria eres tú": Revelan feroz pelea entre Adriana Barrientos y Joche Bibbó con pantallazos de alto calibre

Al parecer Adriana Barrientos no es de las favoritas de Joche Bibbó. Esta semana el conflicto entre ambos quedó expuesto una dura pelea que sostuvieron a través de WhatsApp, después de que supuestamente el cordobés le arrebató un trabajo a La Leona. Los pantallazos del incidente fueron compartidos por los mismos protagonistas a través de redes sociales, donde se pueden leer duras acusaciones cruzadas.

La exposición del escándalo surgió después de que Bibbó decidió restarse de Zona de Estrellas, programa donde es panelista, tras conocer que la también candidata constituyente estaría como invitada.

Una vez en conocimiento de la situación, Barrientos decidió exponer al argentino, acusando que él la ha "bajado de eventos", en particular de uno que se realizó en Iquique. Entonces, reveló las capturas de la aplicación de mensajería móvil que detallan la agresiva discusión que tuvieron. Él respondió de la misma manera, eso sí, negando las acusaciones.

"Hola. Soy Adriana Barrientos. Te estoy llamando, ya que me bajaron de un evento por ti. En Iquique", le lanzó Barrientos, ante lo que Joche reaccionó asegurando que no tenía buena señal.

La Leona arremetió, porque ya había hecho una inversión para acudir al compromiso: "avísame cuando puedas hablar. Y hablar con la mina de Iquique. Si me van a bajar por ti, que me paguen la mitad".

El asunto elevó su temperatura una vez que Bibbó le comentó: "¿Necesitas dinero? Avísame y te presento. Ubícate". Entonces, Adriana desató su furia: "Yo tengo casa mugriento, no sé si tú tienes o te lo gastaste todo en en drogas?".

Tímido, Joche le replicó un "ubícate lo que decís. Porque no te conozco". Ante lo que recibió un feroz: "¿Me ubico yo? O crees que no te he visto masticando porquerías", de parte de la también ex chica reality.

El ganador "40 o 20" descartó responsabilidades indicando que "no sé qué dices. Que yo te saqué. Cuando no tengo nada que ver". Pero Adriana insistió: "No me respondiste si tenías casa, mugriento".

"Te tengo que contar cuántos depas tengo?", reaccionó Joche ante los dichos de Adriana Barrientos, antes de especificar que no tenía propiedad alguna. "Justamente fíjate lo que hablas porque no te conozco. Bye. Se me olvidó decirte que fue la Luly", añadió tirándole la pelota a Nicole Moreno por todo el inconveniente en Iquique.

"No metas a Luly en tu fracaso. Ella es un éxito, la escoria eres tú", zanjó Barrientos.

Revisa el intercambio completo a continuación:

