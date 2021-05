Adriana Barrientos alza la voz tras polémica con Joche Bibbó: "Me violentó psicológicamente"

La modelo y candidata a constituyente Adriana Barrientos estuvo presente este lunes en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina en donde se generó un incómodo momento con Joche Bibbó quien no quiso compartir pantalla junto a ella.

El ex chico reality entregó sus motivos para querer ausentarse del programa y esta vez fue el turno de “La Leona” de referirse a lo sucedido.

A través de de su cuenta de Instagram, Barrientos señaló: “Dentro de todo igual fue una falta de respeto. Hubo una persona del panel del programa que simplemente no quiso estar en el set para no compartir set conmigo. Porque ya está acostumbrada esta persona a hacer este tipo de cosas feas cuando la gente le desagrada".

“Es una persona que ya me ha bajado de eventos. De hecho, la última vez que me bajó de un evento fue súper complicado para mí, porque fue en el tiempo que yo tuve el tumor en las cuerdas vocales. Estuve súper complicada de salud en ese tiempo y me bajaran de un evento, con lo que cuesta la parte monetaria y la parte sicológica, pucha que fue complicado en ese minuto para mí."

“Y esta persona de nuevo me lo hizo hoy, pero hoy ya estoy bien, puedo enfrentarme nuevamente a una persona súper desagradable. Y esta persona súper desagradable hoy día se restó del panel, simplemente faltó a su contrato y no quiso compartir el set conmigo. Es heavy. Sí, me violentó psicológicamente, es un hombre y sí, con su ausencia violentó”.

Asimismo a través de sus stories en la misma red social, la ex chica reality compartió una serie de mensajes en alusión al ex 40 o 20.