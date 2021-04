Adriana Barrientos le responde a ex compañeras de Camila Gallardo : "¿Cómo pueden ser tan víboras?"

La candidata a constituyente y modelo nacional, Adriana Barrientos, habló acerca de lo sucedido con Camila Gallardo y la fiesta en Miami, saliendo en defensa de la artista. Además se refirió en Farala TV sobre los mensajes que le han llegado de ex compañeras de la cantante de "Abrázame".

Durante la semana causó polémica la viralización de una fotografía de Gallardo en una fiesta donde no se veía el uso de las precauciones sanitarias debido a la pandemia.

Tras la críticas que recibió Gallardo, la ex participante de Amor a Prueba compartió un estado en Instagram en donde señaló: "Vergüenza ajena dan sus supuestas excompañeras de colegio, se pasaron de envidiosas, supérenla, Y lo de la otra no da ni para nombrarla! Pobre". expresó.

"Qué rabia y dolor me da leer tanta mala onda hacia esta estrella nacional», escribió. «Basta, ya es una cantante, no tiene por qué ser el ejemplo de tus hijos. El ejemplo de ellos debes ser tú. ¡Ubíquense!", concluyó en aquella oportunidad.

Asimismo, en Farala TV comentó que "Oye la Cami, imagínate compartiendo escenario con Maluma y va a estar preocupada de lo que dicen un par de envidiosas del colegio Saint Margaret. Me tenian chatas las cabras, me llegaban mensajes de unas cabras que deben tener la edad de la Cami' es que no sabes Adriana, tú no sabes, yo era su compañera de colegio y la Cami usaba calcetines verdes...'' viejo, ¿qué les pasa?, ¿cómo pueden ser tan víboras?".

"Me dio lata me lo tome como personal, me sentí un poco tocada", finalizó.