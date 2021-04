Cami Gallardo recibe dura acusación de reconocida astróloga

Cami Gallardo aún no deja de recibir el repudio de las redes sociales, cuando la reconocida astróloga Consuelo Ulloa, más conocida como @miauastral, decidió salir a acusarla de tener una deuda pendiente con una sanadora que ella le recomendó.

La cantante chilena está en medio de la polémica por asistir a una masiva fiesta en Miami, Estados Unidos, algo que quedó expuesto después de que la cuenta del mismo evento publicara las imágenes en que se ve a la voz de "Abrázame" bailando entre un grupo de gente, sin distanciamiento social ni mascarilla.

Es en ese contexto que Ulloa se lanzó con todo contra la cantante, partiendo por decir que "habiendo miles de contagios, la gente muriéndose, gente sin trabajo y sin capacidad de subsistir, la @cami se va de fiesta en Miami".

"La misma que le quedó debiendo plata a la sanadora que le recomendé, mientras subía a redes sociales que se compraba todo el Parque Arauco para adornar su departamento en el hotel W", recalcó.

Luego, @miauastral procedió a contar cómo se gestó su relación con Gallardo, la que partió con la lectura de su carta astral y después de eso se volvió radicalmente íntima para la cantante. "Me decía que me amaba, me contaba dramas de horas y me pedía que le leyera las cartas. Bien manipuladora, como buena escorpiana", destacó Ulloa.

Y a eso añadió: "me llamó la Xime (la sanadora) enojada y triste porque Camila Gallardo le debía plata que tenía considerada para sus gastos del mes. Se atrasó dos meses en pagarle las consultas y solo porque yo se lo pedí por WhatsApp".

El relato siguió por varias historias más y se puede leer completo a continuación:

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(1)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(2)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(3)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(4)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(5)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(6)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(7)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(8)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(9)

El relato sobre Cami Gallardo expuesto por @miauaustral.(10)