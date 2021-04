Diana Bolocco, Gonzalo Ramírez y otros rostros critican a Cami Gallardo por fiesta en Miami

Después del caos que generó en redes sociales una vez que se vitalizaron las imágenes, ahora Cami Gallardo fue blanco de duras críticas de parte de los conductores de varios matinales nacionales. Diana Bolocco, Gonzalo Ramírez, entre otros, no tuvieron piedad para lanzar sus dardos contra la voz de "Abrázame".

La intérprete viajó a la ciudad estadounidense para participar este jueves de los Latin American Music Awards, pero una serie de fotos la mostraron también participando de una masiva fiesta que se dio en la localidad. Esto detonó las críticas en las plataformas digitales, a las que la mañana de este martes se sumó Bolocco en "Mucho Gusto", quien comentó que "a mí me encanta ella como artista, tiene unas canciones maravillosas. Pero (…) le llega principalmente a un grupo joven, adolescente. Por ejemplo, mi hija de seis años es fanática. Y ahí es donde uno tiene que cuidar mucho lo que hace cuando es un referente".

"Efectivamente, verla ahí pasándolo bien mientras nosotros estamos en otra instancia, es súper complejo", advirtió.

Algo que complementó su compañera Paulina de Allende-Salazar, quien sostuvo que "en Miami hemos visto todo el tiempo muchas fiestas, mucha gente en la calle, mucho contagio".

"De alguna forma es decir 'me da lo mismo el virus'. Creo que con esto Camila Gallardo se está sumando a esta sensación de 'me da igual'", recalcó la periodista sobre la actitud de la cantante.

Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar condenanto la conducta de Cami Gallardo.

Al mismo tiempo, pero en TVN, Carola Escobar tomaba la batuta en "Buenos Días a Todos" para condenar el actuar de Gallardo, planteando que "hay tantos jóvenes y niños que la siguen. En cierto sentido hay una responsabilidad al respecto y lo habíamos visto cuando fue esta fiesta que se dio en su casa. Lo que más se le pedía por parte de las autoridades sanitarias era: ‘Dé el ejemplo. Colabore y dé el ejemplo'".

En tanto, Gonzalo Ramírez tuvo una postura más crítica, al decir que "el tema hay que tomárselo muy en serio, no hay espacio… Estamos casi en un 98% de ocupación hospitalaria, yo sé que las cifras a veces como que no nos dicen nada, no nos impacta".

"Pero todas las familias que han pasado o han tenido un cercano comprometido en estas circunstancias, cuando ven estas imágenes, o la gente de la salud cuando ven estas imágenes, dicen ‘por favor, córtenla, así no vamos a llegar a ninguna parte’. Y ojo, por quinto día consecutivo se han reportado más de cien muertos diarios, o sea, en cinco días han muerto 500 personas, lo que murió en el terremoto de 2010", recalcó.

"Mucho de esto también se puede evitar si nos cuidamos un poco", remató Ramírez.

Cami Gallardo por el momento se mantiene en silencio.