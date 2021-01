Gonzalo Ramírez molesto por fiestas en Cachagua: "La ley pareja tiene que existir"

El conductor de "Buenos Días a Todos" Gonzalo Ramírez se mostró profundamente molesto por las fiestas y contagios que se dieron en Cachagua, las que quedaron expuestas por audios y videos que se viralizaron la mañana de este jueves.

El periodista no se contuvo a la hora de lamentar que "es terrible estar así de complicados nuevamente con casi 100 personas muertas diarias, otra vez", por eso: "me parece muy relevante lo de la famosa fiesta en cuestión. ¿Por qué? En este sentido, la ley pareja, por favor en este momento, tiene que existir".

"Si hay antecedentes, si hay datos, que se investigue, que se busquen las responsabilidades y se ejerzan las sanciones", pidió el ex integrante del Área de Prensa de TVN.

De paso, lanzó un raspacachos al ministro Enrique Paris por no mencionar la comuna donde se dieron los festejos masivos: "así como tenemos el mismo interés para fiscalizar cuando esto pasa en la comuna A o en la localidad Z, que en este caso es Cachagua, así se llama la localidad, pues bien investiguemos".

"Ojo, creo que los padres acá tenemos una gran responsabilidad. Porque no creo que los cabros que estaban en esta junta sean los propietarios directos de estas casas que son bastante grandes y acomodadas. Entonces, tenemos que saber qué están haciendo. Tenemos todos un deber. Todos un deber. Sí, es un hecho puntual, muy polémico; pero también es un tema de fondo", recalcó.

Entonces, Gonzalo Ramírez le cedió el análisis al panelista del programa el doctor Sebastián Ugarte, para luego retomar su arremetida: "No quiero llevar esto a una cuestión de élite o no élites, privilegios o no privilegios. Yo creo que ya todos tenemos super clarito cómo es este país, así es Chile también".

"Pero, yo lo único que digo: Está pésimo la fiesta en la Broadway, está pésimo la fiesta en Maipú, está pésimo la fiesta en Cachagua, todas están mal. Que la exigencia sea igual, es lo único que pido, porque en el fondo este tipo de cosas son las que generan mini focos de contagio, al menos eso he entendido yo".

"El hecho de estar amontonados, cantando, gritando y bailando, pasándolo bien, eso por los aerosoles es un caldo de contagios", puntualizó.