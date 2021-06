Gonzalo Ramírez aclara rumor sobre pelea con director del Buenos Días a Todos

El programa de tv+ Me Late reveló una complicada situación que estaría atravesando el Buenos Días A Todos luego de una pelea que habría protagonizado el periodista y conductor del espacio Gonzalo Ramírez con el director, Felipe Cuadrado.

En el espacio hablaron sobre la situación, señalando que se habría gestado un quiebre en el programa.

El periodista Sergio Rojas indicó que todo se gestó cuando Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla estuvieron presentes en el matinal para promocionar el nuevo programa que conduce Zona de Encuentro.

Rojas señaló que “Karen, Pinilla y Gino Costa se pusieron a tontear, se generó toda la onda y entre ellos se generó mucha química. Ante esto, Gonzalo estaba inmutable, se restó y estuvo un momento y se retiró. Nadie sabía dónde”, agregando que el equipo se habría molestado ante esa actitud.

Ante estos dichos Ramírez se contactó con el programa a través de mensajes que envió a Rojas para aclarar el supuesto conflicto, negando la situación y señalando: “Pueden haber a veces diferencias de opinión, pero lo normal de cualquier pega. Siempre se discute, pero es lo normal y en buena. Felipe es mi amigo, llevo 20 años en TVN y no tengo precisamente ese tipo de problemas. No me puedo hacer cargo de interpretaciones”.