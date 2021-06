Aseguran que Pamela Diaz y Jean Philippe tuvieron una compleja semana en su relación

Esta semana se encieron las alarmas en la farandula sobre una supuesta crisis que estaría pasando la pareja del momento: Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, esto luego de que La Fiera se refiera en su live a su reación con el conductor de Yo Soy dejando entrever que no estarían en su mejor momento.

Sobre eso, el periodista y compañero de programa, Sergio Rojas, habló en su programa "Que te lo digo". “¿Qué onda la Pamela Díaz con Jean Philippe Cretton? ¿Terminaron o no terminaron?”, le preguntó Hugo Valencia.

El periodista contestó que le le pregunto a Pamela sobre los rumores quien desmintió absolutamente la situación, señalando que siguen juntos. "Son tan raros ellos dos, porque él pasa todo el día trabajando. La Pamela también tiene una sobrecarga laboral heavy".

“Esa galla llega al canal, termina el programa y se va incluso haciendo lives, porque a veces no alcanza ni siquiera a llegar a su casa porque tiene mucha sobrecarga laboral. Entonces ella pasa mucho tiempo trabajando".

Luego revelo que la pareja no ha podido pasar tanto tiempo juntos por motivos laborales y familiares. “Y lo otro es que Jean Philippe casi no se queda nunca en la casa de ella. Y las veces que se queda no duerme con ella, como está la familia, los niños, etc, obviamente que por eso toman ese tipo de resguardos".

“Ella de repente igual se va a chasconear al departamento de él. Si él, en el fondo, vive solo. El viernes creo que fueron a un cumpleaños, para que veas que efectivamente están juntos, fueron al cumpleaños de un actor".

“Fueron para allá y ahí se nota. Ellos no están sentados en la misma mesa, estaba con su grupo de amigos, pero estaban todos celebrándole el cumpleaños a este hombre".

El comunicador reveló que ha pesar de los rumores, continuan siendo pareja. "La cosa es que ellos siguen juntos. Tuvieron una semana muy complicada. Yo creo que estuvieron a punto de que la cosa no terminara bien, pero la Pamela siempre comenta que está bien enamorada de él. Dice que lo quiere pero cualquier cantidad. Lo que pasa es que él es un cabro súper bueno parece".

“Y acuérdate que ella conoce harto a la familia de él. No viste que se fue al sur en una oportunidad. La mamá de Jean Phi tampoco dejaba que durmieran juntos en la misma pieza, porque ella es profesora criada a la antigua. Entonces, muy Pamela Díaz será, pero la mandó a la pieza de alojados".

“Están juntos. Tuvieron una semana muy tormentosa, turbulenta, pero están juntos. Ahora yo sé que la Pamela está full pega, se cree como la nueva Bolocco, porque va a tener no sé si una línea de ropa o accesorios, no sé puntualmente qué".

“Ella está súper en otra. Y el otro día subió en las encuestas como rostro publicitario. Primera vez que aparece en las encuestas de rostros publicitarios.

“Y él es bien raro, súper introspectivo. Viste el otro día cuando hizo un live y estaba súper en la profunda hablando con la gente. Pero este es un cabro sanito". reveló el periodista.