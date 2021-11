Adriana Barrientos está en medio de una polémica de proporciones después de una serie de sorpresivas declaraciones que hizo en medio del programa Pecados Digitales, de Mega, en el capítulo que se emitió el sábado pasado, donde terminó enfrentada a la animadora Javiera Contador.

Pero el origen del revuelo se remonta a un par de semanas atrás, cuando Pamela Díaz publicó la entrevista que le hizo a La Leona en su programa de Youtube Sin Editar, donde comentó que "yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti la cuenta".

"Me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dice 'tenemos que pagar la mitad de la cuenta', o sea ese gallo en su vida me va a ver los calzones", remató sin filtro en ese momento.

Adriana Barrientos: ¿Qué pasó en Pecados Digitales?

El asunto es que la actriz Cristina Peña y Lillo se manifestó en contra de la perspectiva de Barrientos y se aprovechó de las declaraciones para detonar un tenso round en medio del programa de Mega.

La conversación tuvo a Peña y Lillo resaltándole a la Leona que "me preocupa por el futuro, porque tú eres como un..."

"Un referente", completó Barrientos. Cristina no quiso cederle el punto, y le corrigió: "una persona, un rostro, que la siguen niñas de catorce años que se están construyendo".

"Y espero que las niñas lo entiendan así", se defendió Adriana. "Espero que las niñas me sigan. Chiquillas, ustedes que están viendo la tele, van a salir con un chiquillo la primera vez, por favor que les pague ese helado, porque es lo mínimo que puede hacer un caballero. Porque eso es lo que corresponde de un caballero".

Y no se contuvo más. Barrientos sostuvo que "nada de que te haga pagar el helado poco menos a ti. Porque eso no corresponde. Y todas las mujeres valemos muchísimo y los hombres nos tienen que hacer sentir unas reinas, porque lo somos".

Adriana Barrientos: ¿Qué le respondió Javiera Contador?

Entonces, finalmente interrumpió Javiera Contador: "en lo personal yo no quiero que mi hija sea así. Yo quiero que mi hija sea feliz".

"¿Tú quieres que tu hija pague la comida cuando sale con un chiquillo?", le espetó Barrientos.

Ante lo que Contador reaccionó con un "me da lo mismo que pague la comida. Si se enamora de un músico, como me pasó a mí, que no tiene ni un peso...".

"Pero eso está bien. El músico le cocinará", le insistió Adriana. Entonces, Contador le aclaró que "y si no le cocina y ella tiene los ingresos para pagarle, me da lo mismo".

La Leona no tuvo inconvenientes en recalcarle a la animadora que "es que súper triste que a tu hija no la traten como a una reina".

Pero Javiera tampoco claudicó: "Es que ser reina o no, según mis parámetros, es distinto. Me parece que invalidar a una persona... No quiero invalidarte en este momento, porque a ti te pasa lo que te pasa. A mí no me pasa así y me parece que somos distintas".

Antes de cerrar el episodio, Barrientos quiso recalcar su visión sobre el tema: "Chiquillas, no salgan con hombres miserables, que la plata que no se gasta en ti, se la gasta con otras".

Adriana Barrientos sostuvo su opinión hasta el final, a pesar de que finalmente terminó dividiendo a los televidentes ante su postura.

Adriana Barrientos: ¿La Leona volvió a defender sus declaraciones?

La tarde de este lunes, la polémica desatada entre Adriana Barrientos y Javiera Contador fue tema en la pauta de Me Late, donde La Leona optó por defender una vez más sus declaraciones.

Adriana resaltó que "encontré súper agressor el tema cuando intervino Cristina Peña y Lillo. Ella es supuestamente feminista, entre las feministas no nos descalificamos como mujeres, y encontré que fue súper agresivo y súper poco tolerante de su parte al aceptar mi postura".

"A mí me gusta que cuando conozco a un chiquillo, al día siguiente si él me invita a comer a mí, me pague la cuenta. Creo que me lo merezco yo y lo merecemos todas las mujeres, porque por algo somos unas reinas. Es lo que nosotros merecemos. Hombres, pónganse las manos en el bolsillo, sean cortés con nosotras, sean generosos".

"Y a Cristina Peña y Lillo le envío un beso enorme. Espero que simplemente haya sido un mal día y estoy esperando las disculpas correspondientes, porque fue muy feo lo que trató de insinuar", concluyó.