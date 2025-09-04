Es tendencia:
Tenis

¿Palo para Jarry? Sinner enciende polémica y dice que “una cosa es jugar bien y otra es ser buena persona”

El número uno del mundo ejemplificó con Carlos Alcaraz su tensa relación con el resto de tenistas tras el episodio de dopaje.

Por Nelson Martinez

© AFP.Jarry y Sinner en uno de sus polémicos duelos.

Mientras sigue a paso firme su camino rumbo al oro del US Open, Jannik Sinner también da que hablar con sus polémicas declaraciones que han sido tónica en los últimos meses, algunas de ellas contra Nicolás Jarry.

Fue en julio pasado cuando el número 1 del mundo se burló del nulo castigo por dopaje, a diferencia del año que le dieron al chileno, diciendo que él tenía más dinero para mejores abogados.

Si bien el Nico ha reclamado públicamente los dispares veredictos de la ATP, quedó instalada la rivalidad entre ambos donde semana a semana se “repasan” con declaraciones.

Sinner y un nuevo mensaje

Jannik Sinner lidera las apuestas para definir el título del US Open ante Carlos Alcaraz, donde antes deben superar sus llaves de semifinales para la final soñada. Por eso, alabó al español y le tiró un palo a otros tenistas del circuito.

Jannik Sinner /Getty Images

Una cosa es jugar bien al tenis y otra es ser buena persona. Alcaraz y yo tenemos ambas cosas”, dijo, en medio de críticas de otros compañeros del tour por el perdonazo de la ATP con el castigo por dopaje.

Mientras sigue sumando comentarios en contra, el italiano sigue su exitoso camino entre los mejores. “Fue una gran actuación, muy sólida, sobre todo por cómo arranqué el partido“, dijo tras vencer a su compatriota Lorenzo Musetti en cuartos de final.

Sinner tras vencer a Musetti /Getty Images)

Para sacar boletos a la definición, el Zanahoria deberá superar al canadiense Felix Auger-Alliasime, mientras en el otro lado del cuadro se medirán Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic, en duelo de alto impacto.

