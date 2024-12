Roger Federer es, sin duda, considerado uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos. Con 20 títulos de Grand Slam, su estilo de juego elegante y su longevidad en la élite del tenis lo convirtieron en una leyenda del deporte.

Su rivalidad con otros grandes como Rafael Nadal y Novak Djokovic marcó una era dorada del tenis, y luego de un par de años retirado, confesó quién fue su rival más complicado.

El rival más difícil en la carrera de Federer

Recordemos, que el suizo se retiró en 2022, dejando un legado imborrable tanto dentro como fuera de la cancha, pese a esto, no ha dejado la raqueta de lado.

La revelación del tenista suizo fue durante un evento con niños y jóvenes en Nueva York, donde estaba como entrenador, de las futuras promesas en superficies duras.

Fue en ese contexto, que una de las niñas le consultó quién había sido su rival más duro, a lo que Federer no dudó ni un instante en asegurar que era la leyenda del tenis ibérico, e incluso argumentó que se debía a que usaba la zurda en su juego, pese a ser diestro.

“Luché más contra Rafa. Sí, solo por su topspin y su zurda, ya sabes. ¿Te gusta jugar contra zurdos?”, sentenció tajantemente Su Majestad, dejando en claro que se trata de Rafael Nadal.

Federer y Nadal en Laver Cup 2022 – Getty

La dura confesión de Rafael Nadal

El ex tenista publicó hace algunos días una carta en The Players Tribune, en donde confiesa momentos complicados en su carrera, por sobre todo en el 2015: “Pasé por un momento muy difícil, mentalmente, hace unos años…”, inició el relato.

Para el español no se trataba de aguantar su lesión crónica en el pie, sino de luchar contra su propia mente: “Estaba muy acostumbrado al dolor físico, pero había momentos en la cancha en los que me costaba controlar la respiración y no podía jugar al más alto nivel. No tengo problemas para decirlo ahora. Después de todo, somos seres humanos, no superhéroes”.

Enfatizando en su calidad humana, aunque los fanáticos muchas veces lo veían como alguien superior: “La persona que ves en la pista central con un trofeo es una persona. Agotado, aliviado, feliz, agradecido, pero sólo una persona“.

Pero la leyenda del tenis pudo terminar esa etapa de buena forma: “Afortunadamente, no llegué al punto de no poder controlar cosas como la ansiedad, pero hay momentos con cada jugador en los que es difícil controlar tu mente, y cuando eso sucede es difícil tener el control total de tu juego”.

Porque en etapas complicadas, pensó en dejar todo de lado, ante el poder de la mente: “Hubo meses en los que pensé en tomarme un descanso completo del tenis para limpiar mi mente“.

