El último siglo del tenis estuvo marcado por tres leyendas que tuvo el circuito: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. El primero de ellos, contó cómo era su relación con los otros dos.

Cuando todos los títulos importantes parecían dividirse entre Federer y Nadal, irrumpió Djokovic y se sumó a la intensa disputa por ser el mejor del mundo. Los tres le regalaron una época única e irrepetible a los fanáticos de este deporte.

La relación de Djokovic con Nadal y Federer

Más allá de la cancha, a los tenistas les toca compartir muchos viajes y hoteles. Es sabido que Rafael Nadal y Roger Federer tienen una gran relación entre ellos, pero al parecer no sucedía lo mismo con Novak Djokovic, tal como él lo explicó a Corriere della Sera.

“Nadal es solo un año mayor que yo, ambos somos géminis, al principio incluso fuimos a cenar juntos, dos veces. Pero incluso con él, la amistad es imposible“, contó Nole sobre el español.

“Siempre lo he respetado y admirado enormemente. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy“, agregó el serbio. Rafael Nadal se retiró del tenis en el año 2024, luego de conquistar 22 Grand Slam.

Roger Federer tiene seis años más que Novak Djokovic y si bien Nole confiesa que lo admira, al igual que con Nadal, no pudo generar una relación con el suizo fuera del mundo del tenis.

Djokovic, Nadal y Federer en un evento en el año 2013. Imagen: Getty

“Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él“, cerró Djokovic. Federer dejó el tenis en el 2022 jugando dobles en compañía de Nadal. El serbio jamás pudo tener ese nivel de vínculo con ninguna de las otras leyendas.