Fue la mano derecha de Djokovic, llegó a ser el N°2 del mundo y odia a Pete Sampras por “destruirle la vida”

Volvió a sacar los fantasmas del pasado: aún no supera sus derrotas ante el estadounidense.

Por Javiera López Godoy

Pete Sampras y Goran Ivanisevic
© Getty ImagesPete Sampras y Goran Ivanisevic

El croata Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon y exentrenador de Novak Djokovic, volvió a sacar los fantasmas del pasado.

El extenista todavía no supera sus derrotas ante Pete Sampras, a quien responsabiliza de haberle arruinado los sueños.

Un fantasma llamado Sampras

Ivanisevic nunca tuvo pelos en la lengua. Tampoco los tuvo esta vez, cuando le preguntaron si algún jugador había arruinado su carrera.

Y el croata no dudó ni un segundo. “Pete Sampras. Ese hombre destruyó gran parte de mi vida, mis sueños, mi sueño, mis nervios. No puedo perdonarlo por eso”, lanzó en entrevista con Sportal.

Pete Sampras y Goran Ivanisevic en Wimbledon 1998 (Getty Images).

Pete Sampras y Goran Ivanisevic en Wimbledon 1998 (Getty Images).

No lo decía en broma. Sampras fue una verdadera piedra en el zapato para el zurdo. Lo eliminó en tres Wimbledon consecutivos (final en 1994, semifinal en 1995 y otra final en 1998). En todas, Ivanisevic se fue llenó de frustración. 

Fue recién en 2001 que pudo levantar el trofeo del All England Club, como wild card, rompiendo todos los pronósticos.

Ivanisevic vs. Sampras: Una carrera marcada por la revancha

Aunque Ivanisevic alcanzó el puesto N°2 del mundo en 1994 y ganó 21 títulos ATP, el gran objetivo tardó en llegar. Aunque siempre quedó por detrás de Sampras, que en ese entonces era el N°1 del mundo.

Perdió su primera final de Wimbledon en 1992 ante Andre Agassi y luego vinieron los golpes duros frente a Sampras. Las heridas de esas derrotas no se cerraron del todo, y él lo sabe. “Me quitó el sueño”, insistió.

Pero cuando por fin ganó en 2001, lo hizo a lo grande como invitado, en cinco sets, ante Patrick Rafter. Ese título que lo convirtió en leyenda y terminó siendo el punto final perfecto para una carrera llena de altibajos y emociones intensas.

De leyenda a coach de leyendas

Después de colgar la raqueta, Ivanisevic no se alejó del tenis. Primero dirigió a Marin Cilic, con quien ganó el US Open 2014.

Y luego se sumó al equipo de Novak Djokovic en 2019. Juntos conquistaron 12 Grand Slams. Pero entrenar al serbio no fue cualquier cosa.

“Cuando trabajas con Novak, todo lo que no sea ganar es un fracaso. Es mucha presión”, confesó en entrevista con Blick. 

Goran Ivanisevic y Novak Djokovic en 2021 (Getty Images).

Goran Ivanisevic y Novak Djokovic en 2021 (Getty Images).

“Es muy exigente. Todos los días quiere algo nuevo, siempre busca mejorar. Si no puedes manejarlo, es mejor no aceptar el trabajo”, agregó.

En marzo de 2024, Djokovic anunció el fin de su vínculo con Ivanisevic. Lo hizo con una emotiva publicación en redes sociales, donde le agradeció por los años compartidos. 

El croata, por su parte, siguió su camino. Incluso tuvo un breve paso como entrenador de Stefanos Tsitsipas, aunque el final con el griego fue más bien tenso, con críticas públicas incluidas.

